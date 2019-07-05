La Corte d’Appello di Catanzaro accoglie i ricorsi dei difensori per cessate esigenze cautelari. Entrambi in primo grado sono stati condannati

Tornano in totale libertà due dei condannati del processo nato dall’operazione Stammer. La Corte d’Appello di Catanzaro ha infatti revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Vittorio Petullà, 60 anni, di Mileto, condannato il 26 aprile scorso in primo grado a 4 anni (avvocati Antonio Porcelli e Giuseppe Monteleone) e Mariantonia Mesiano, 49 anni, di Mileto, moglie di Salvatore Pititto, condannata in primo grado a 8 anni e nei cui confronti l’accusa in appello ha chiesto la condanna a 4 anni e 2 mesi. Mariantonia Mesiano è difesa dagli avvocati Giuseppe Monteleone e Gianfranco Giunta. La revoca degli arresti domiciliari avviene in accoglimento dei rilievi difensivi sulla cessazione delle esigenze cautelari.

L’inchiesta “Stammer” è scattata il 24 gennaio 2017 su indagini condotte sul campo dal Nucleo di polizia tributaria e dal Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro. Le indagini hanno in particolare consentito di disarticolare un’organizzazione estremamente complessa, composta da diversi sodalizi criminali, riconducibili ai clan Fiarè di San Gregorio d’Ippona, Pititto-Iannello di Mileto ed al gruppo egemone a San Calogero facente capo al broker della cocaina Francesco Ventrici, con la sostanziale partecipazione di alcuni clan della Piana di Gioia Tauro e della provincia di Crotone. Diverse le importazioni di cocaina dal Sud America (sino ad ottomila chili) scoperte grazie all’operazione “Stammer”.

