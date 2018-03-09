Domani gli interrogatori di altre tre arrestati nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro contro il clan Soriano di Filandari

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Leone Soriano, 52 anni, di Pizzinni di Filandari, ritenuto a capo dell’omonimo clan, Francesco Parrotta, 35 anni, di Filandari, ritenuto il braccio-armato di Leone Soriano, Giacomo Cichello, 31 anni, di Filandari, e Luca Ciconte, 26 anni, di Sorianello, di fatto domiciliato a Pizzinni di Filandari. Sono a vario titolo accusati di concorso in estorsione, danneggiamento, incendio doloso, detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni. I fermati nell’ambito dell’operazione “Nemea” della Dda di Catanzaro sono stati interrogati oggi in carcere dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Graziamaria Monaco. Domani sarà invece interrogato dal gip di Reggio Calabria, Emanuele Mancuso, 30 anni, di Nicotera, figlio del boss Pantaleone Mancuso, detto “l’Ingegnere”.

La competenza del gip reggino si spiega con il fatto che Emanuele Mancuso – difeso dall’avvocato Francesco Sabatino – è stato fermato a Villa San Giovanni. Sempre domani saranno interrogate dal gip di Vibo, Graziella Silipigni, 47 anni, di Pizzinni di Filandari, e la figlia Caterina Soriano, 28 anni. Giuseppe Soriano, 27 anni, figlio della Silipigni e di Roberto Soriano (scomparso per lupara bianca) si trovava invece già detenuto. Impegnati fra i difensori gli avvocati: Giovanni Vecchio, Daniela Garisto, Sergio Rotundo, Francesco Sabatino.

