Era sfuggito all’operazione “Magma” della Dda di Reggio Calabria. Sorpreso dai carabinieri e dalla Guardia di finanza e portato nel carcere di Vibo

I militari dei Comandi provinciali di Reggio Calabria della Guardia di Finanza e dell’Arma dei carabinieri hanno eseguito una operazione di polizia giudiziaria conclusasi con la cattura di Domenico Bellocco, 44 anni, latitante e ritenuto esponente di spicco dell’omonimo clan di Rosarno.

Il latitante è stato localizzato e catturato in un casolare rurale comune di Mongiana, nelle Serre vibonesi, in esito alle risultanze di indagini di polizia giudiziarie dirette dal procuratore Giovanni Bombardieri e coordinate dal procuratore aggiunto Gaetano Calogero Paci della Dda di Reggio Calabria. Le investigazioni sono state eseguite dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria e sono state avviate nel 2019 nei confronti di un’organizzazione di stampo mafioso dedita al narcotraffico di cocaina verso il territorio nazionale a mezzo container e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti.



Nell’ambito dell’operazione, convenzionalmente denominata “Tre croci”, il G.I.C.O. – Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata, ha raccolto questo pomeriggio elementi utili alla localizzazione del pericoloso ricercato, in maniera convergente con le risultanze di specifiche attività investigative condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Reggio Calabria. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in coordinamento con quello di Vibo Valentia e con il supporto aereo della Sezione Aerea di Lamezia Terme e operativo della Compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, ha attivato un dispositivo repressivo, unitamente al personale del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, delle Aliquote di Primo Intervento dell’Arma, dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria” e della Compagnia di Serra San Bruno dell’Arma dei Carabinieri, che ha consentito di catturare Domenico Bellocco.



Il latitante, ricercato dal novembre 2019 per associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria reggina, in esito alle risultanze di una precedente operazione antidroga del G.O.A. di Reggio Calabria, denominata “Magma”. L’arrestato è stato portato nel carcere di Vibo Valentia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Allo stato, sono in corso ulteriori investigazioni al fine di identificare e rintracciare eventuali soggetti che abbiano favorito la latitanza dell’arrestato, il quale disponeva di documenti falsi.