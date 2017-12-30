Si tratta di beni per un valore di 600mila euro che, secondo la Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, sarebbero nella disponibilità della cosca Piromalli

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ha messo a segno un ulteriore attacco agli interessi criminali della ‘ndrangheta, dando esecuzione al decreto di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di Nicola Comerci, nato a Nicotera nel 1947, attivo nella Piana di Gioia Tauro, con rilevanti interessi economici nelle province di Vibo Valentia, Roma, Bologna ed in tutto il Nord-Italia.

L’attività investigativa di natura patrimoniale avviata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, nei confronti di Comerci è proseguita fino all’emissione, da parte dell’autorità giudiziaria, di un decreto di sequestro beni, sulla base degli elementi investigativi raccolti con cui è stato riscontrato come Nicola Comerci, dagli anni ‘70 in poi, abbia costruito un impero economico, soprattutto nel campo delle strutture ricettive, della ristorazione e dei villaggi turistici, grazie all’appoggio fornito dalla potente cosca Piromalli ai legami tra la suddetta cosca e quella dei Mancuso di Limbadi.

Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo le risultanze delle indagini patrimoniali, ha disposto quindi il sequestro di un immobile a due piani nella disponibilità di Domenico Comerci, figlio di Nicola, sito a Parghelia, e di un’area destinata al parcheggio del complesso turistico “Baia Tropea Resort” sito sempre a Parghelia. L’attività operativa è stata eseguita con la collaborazione del personale della Divisione polizia anticrimine della Questura di Vibo Valentia. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 600mila euro.

