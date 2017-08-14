II Tribunale del Riesame di Catanzaro attenua la custodia cautelare e, su istanza dell’avvocato Francesco Muzzopappa, concede gli arresti domiciliari

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Nazzareno Mantella, 34 anni, di Vibo Valentia, accusato dal fratello Andrea Mantella (collaboratore di giustizia) di aver dato in prestito la propria auto a Francesco Scrugli affinchè quest’ultimo di recasse a Porto Salvo alla ricerca di Mario Franzoni. L’omicidio sarebbe stato poi compiuto dai lametini Domenico ed Enzo Giampà ai quali Scrugli avrebbe consegnato le armi. Ad attendere i killer a Triparni, ci sarebbero stati Salvatore Mantella (cugino di Andrea) e Francesco Scrugli.

A decidere per gli arresti domiciliari nei confronti di Nazzareno Mantella è stato il Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha così accolto un’istanza dell’avvocato Francesco Muzzopappa.

Mario Franzoni è stato ucciso il 21 agosto 2002 a Porto Salvo all’altezza del bivio per Triparni. Avrebbe pagato con la vita il fatto – secondo l’accusa – di aver picchiato e poi puntato la pistola e colpito in faccia i figli di Franco Barba, di nome Bruno ed Enzo.

