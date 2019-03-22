Lascia il carcere per gli arresti domiciliari, Graziella Silipigni, 48 anni, di Pizzinni di Filandari, arrestata nel marzo dello scorso anno nell’ambito dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro e dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo denominata “Nemea” contro il clan Soriano. E’ quanto deciso dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in accoglimento del ricorso degli avvocati Daniela Garisto e Diego Brancia. La donna è già passata ai domiciliari in un’abitazione fuori dalla Calabria di proprietà della cognata. L’affievolimento delle esigenze cautelari (sulla possibile reiterazione dei reati) si è avuto a seguito di quanto deciso dalla Cassazione che, in accoglimento dei rilievi degli avvocati Brancia e Graisto, ha fatto venir meno in sede cautelare l’aggravante dell’ingente quantità nelle contestazioni relative agli stupefacenti e, quindi, anche l’aggravante delle finalità mafiose rispetto a tutti gli altri reati contestati.

A Graziella Silipigni (moglie di Roberto Soriano, scomparso per probabile “lupara bianca”) nell’ambito dell’operazione “Nemea” vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (cocaina, eroina, marijuana e hashish), detenzione illegale di armi e stupefacenti. La donna si trova anche imputata in Appello a Catanzaro nel processo nato dall’operazione antimafia denominata “Ragno”. In tale procedimento, la Procura generale di Catanzaro ha già chiesto per Graziella Silipigni (che è anche la madre di Giuseppe Soriano) la condanna a 3 anni e 4 mesi.     LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: operazione contro il clan Soriano di Filandari, in 15 a giudizio

‘Ndrangheta: operazione “Nemea”, Ciconte passa ai domiciliari

‘Ndrangheta ed enti locali, si dimette il padre del “braccio operativo” del clan Soriano

‘Ndrangheta: clan Soriano, no agli atti di “Nemea” nel processo stralcio di “Ragno”

‘Ndrangheta: il clan Soriano pedinava i carabinieri e pianificava la corruzione dei giudici

Operazione Nemea: le critiche della Dda all’assoluzione del clan Soriano da parte del Tribunale di Vibo

Colpo al clan Soriano, Gratteri: «Progettavano attentato contro caserma dei carabinieri» (VIDEO)

‘Ndrangheta: clan Soriano, ecco tutte le accuse nei confronti degli arrestati

La squadra di calcio del Filandari contro l’inchiesta de IlVibonese.it

‘Ndrangheta: Leone Soriano e le estorsioni a Filandari che «dovevano pagare tutti»

L’ INCHIESTA | Le mani dei clan sul calcio nel Vibonese

‘Ndrangheta: Emanuele Mancuso e i propositi di uccidere Leone Soriano

‘Ndrangheta: Emanuele Mancuso e i progetti di morte contro il boss Peppone Accorinti

‘Ndrangheta: in “Nemea” indagati pure congiunti di consiglieri comunali di Filandari

 