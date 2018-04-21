Il Tribunale del Riesame accoglie le argomentazioni della difesa ed annulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro (Valea presidente) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Soriano, 54 anni, di Pizzinni, frazione di Filandari, arrestato il 30 marzo scorso nell’ambito dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Nemea”. Accolto quindi il ricorso degli avvocati Giovanni Vecchio e Daniela Garisto che hanno posto ai giudici una serie di questioni attinenti all’identificazione del proprio assistito attraverso le intercettazioni. Argomentazioni che hanno convinto ad annullare totalmente l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gaetano Soriano – fratello di Leone Soriano -, l’unico dell’operazione “Nemea” a non essere raggiunto dal fermo di indiziato di delitto emesso l’8 marzo scorso, è stato pertanto rimesso in libertà.

L’accusa nei confronti di Gaetano Soriano è quella di aver detenuto e venduto diversi chili di cocaina ed eroina. Contestazione mossa in concorso con Leone Soriano, Francesco Parrotta, 35 anni, di Filandari, Graziella Silipigni, 47 anni, di Pizzinni di Filandari, moglie del defunto Roberto Soriano (lupara bianca), fratello di Leone e Gaetano, Caterina Soriano, 28 anni, di Pizzinni di Filandari (ordinanza ai domiciliari, figlia di Graziella Silipigni) e Luca Ciconte, 26 anni, di Sorianello, di fatto domiciliato a Pizzinni di Filandari (marito di Caterina Soriano).

