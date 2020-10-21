Sotto accusa il clan dei Piscopisani e alcuni componenti della famiglia Mancuso e dei Tripodi

Il gup distrettuale di Catanzaro ha ammesso al processo con rito abbreviato diversi imputati dell’operazione “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani e alcuni esponenti del clan Mancuso per i quali la Dda di Catanzaro aveva avanzato la richiesta di rinvio a giudizio. Rito abbreviato, quindi, per: Sacha Fortuna, 40 anni, di Vibo, residente nel Bolognese (fratello di Davide Fortuna, ucciso nel 2012 sulla spiaggia di Vibo Marina); Caterina Cutrullà, 42 anni, residente a Rioveggio, in provincia di Bologna (moglie di Sacha Fortuna); Francesco D’Ascoli, 48 anni, di Vibo Marina; Nazzareno Felice, 59 anni, di Piscopio; Nicola Finelli, 39 anni, di Vibo Marina; Michele Fiorillo, 33 anni; Pasquale Fiorillo, 31 anni, di Piscopio; Giovanni Giardina, 42 anni, di Palermo; Luigi Maccarone, 42 anni, di Limbadi; Giuseppe Merlo, 46 anni, di Piscopio; Saverio Merlo, 42 anni, di Piscopio; Raffaele Moscato, 34 anni, di Vibo Marina, collaboratore di giustizia; Michele Suppa, 28 anni, di Vibo Valentia; Salvatore Vita, 44 anni, di Vibo Marina (già condannato per l’operazione “Lybra”); Gaetano Rubino, 39 anni, di Ficarazzi (Pa). [Continua]

Tali imputati si aggiungono ad altri (tutti detenuti) già ammessi al rito abbreviato. Si tratta in questo caso di: Michele Fiorillo, 34 anni, alias “Zarrillo”; Nazzareno Fiorillo, 54 anni, detto “U Tartaru”, di Piscopio, indicato quale capo del “locale” di ‘ndrangheta di Piscopio; Rosario Fiorillo, 30 anni, detto “Pulcino”; Giovanni Battaglia, 36 anni; Francesco La Bella, 46 anni. Tali imputati sono tutti di Piscopio.

I capi di imputazione complessivi dell’operazione “Rimpiazzo” (il principale è l’associazione mafiosa) sono quasi 80. Le parti offese sono 35 di cui alcune assistite dall’avvocato Giovanna Fronte.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Francesco Muzzopappa, Sergio Rotundo, Antonio Porcelli, Giuseppe Di Renzo, Brunella Chiarello, Michelangelo Miceli, Leopoldo Marchese, Diego Brancia, Giovanni Vecchio, Letteria Porfidia, Guido Contestabile, Gregorio Viscomi, Walter Franzè, Salvatore Staiano, Francesco Gambardella, Francesco Sabatino, Luigi La Scala, Gabriele Bordoni, Gaetano Scalamogna, Maria Grazia Pianura, Michelina Suriano, Francesco Lione, Giuseppe Bagnato, Mario Murone, Luca De Fazio, Piera Farina, Domenico Anania, Antonio Turrisi, Rosa Giorno, Emanuele Papaleo, Gabriele D’Ottavio, Massimo Biffa, Francesco Calabrese, Giovambattista Puteri, Annalisa Pisano (legale del collaboratore Moscato), Sergio Mangiavillano, Antonio Rocco, Giosuè Monardo, Annalisa Pisano, Adele Manno, Giacinto Inzillo, Fabio Mirenzio, Giuseppe Pasquino, Nazzareno Latassa, Pasquale Grillo, Attilio Matacera, Alice Massara, Vianello Valerio Accorretti, Antonio Turrisi, Giuseppe Trimboli, Domenico La Blasca.