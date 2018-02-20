Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro per 11 imputati accusati di aver preso parte agli omicidi nell’ambito della faida di Stefanaconi e contro il clan dei Piscopisani. Condanna pure per il boss Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni” e per Giuseppina Iacopetta

Sette condanne all’ergastolo, in riforma della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro il 19 luglio 2016. E’ il verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro nel processo nato dall’operazione antimafia “Gringia”, scattata nel novembre 2012 per far luce sulla faida fra i clan di Stefanaconi ed il gruppo di Piscopio, frazione di Vibo Valentia.

Le condanne al carcere a vita interessano: Saverio, Salvatore e Giuseppe Patania, di 42, 40 e 38 anni. Tali imputati sono tutti di Stefanaconi. Ergastolo anche per: Giuseppina Iacopetta, 64 anni, assolta in primo grado e vedova di Fortunato Patania, ucciso nel settembre 2011. Assolto anche in appello Nazzareno Patania, di 45 anni, assistito pure lui dall’avvocato Costantino Casuscell unitamente all’avvocato Antonio Larussa.

Le altre condanne all’ergastolo interessano: Pantaleone Mancuso, alias “Scarpuni”, 57 anni, di Nicotera Marina, esponente di spicco dell’omonimo clan; Cristian Loielo, 27 anni, di Sant’Angelo di Gerocarne; Salvatore Callea, 51 anni, di Oppido Mamertina. Condanna a 30 anni di reclusione a testa per: Francesco Lopreiato, 32 anni, di San Gregorio d’Ippona (avvocati Costantino Casuscelli e Salvatore Staiano) e Giuseppe Comito, 42 anni, di Vibo Marina, difeso dagli avvocati Giuseppe Bagnato e Salvatore Staiano (in primo grado entrambi condannati all’ergastolo) e per Cosimo Caglioti, di 29 anni, di Sant’Angelo di Gerocarne che è stato condannato a 30 anni di carcere come in primo grado.

Gli omicidi contestati sono quelli di: Michele Mario Fiorillo (16 settembre 2011), Giuseppe Matina (20 febbraio 2012), Francesco Scrugli (21 marzo 2012), Davide Fortuna (6 luglio 2012). Sei invece i tentati omicidi: Rosario Fiorillo (14 dicembre 2011), Francesco Calafati (21 marzo 2012), Francesco Scrugli (11 febbraio 2012), Rosario Battaglia e Raffaele Moscato ( 21 marzo 2012), Francesco Meddis (26 giugno 2012).

Il processo, nato dall’operazione antimafia denominata “Gringia”, mirava a far luce sulla faida che ha visto su due fronti contrapposti da un lato il gruppo dei Patania di Stefanaconi – un tempo “braccio armato” della “società maggiore” del paese guidata dai Lopreiato – contro un nuovo gruppo criminale emergente nato dalle ceneri della vecchia “società minore” del paese guidata dai Bartolotta, e dall’altro lato gli stessi Patania contro i “Piscopisani”, clan nato attorno alle “famiglie” di Piscopio, Fiorillo, Galati e Battaglia, alleate a loro volta a Francesco Scrugli, ritenuto elemento del clan Lo Bianco insieme al cognato Andrea Mantella anche se in posizione di autonomia.

Impegnati nel collegio di difesa gli avvocati: Costantino Casuscelli, Sergio Rotundo, Giuseppe Di Renzo, Francesco Capria, Francesco Calabrese, Giancarlo Pittelli, Vincenzo Galeota, Giuseppe Bagnato, Salvatore Staiano, Luca Cianferoni.

