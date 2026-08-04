Controlli della task force composta da Polizia locale e personale dell'Ufficio tecnico comunale. Individuati allacci irregolari in tutti e tre gli impianti verificati. «Andremo avanti per tutelare i cittadini onesti»

Prosegue a Nicotera l'attività di contrasto ai furti d'acqua. Nel corso dei controlli effettuati oggi nella località Casabianca, la task force istituita dal Comune, composta da agenti della Polizia locale e personale dell'Ufficio tecnico comunale, ha individuato bypass sulla rete idrica in tutti e tre gli impianti monitorati. A renderlo noto è il sindaco Giuseppe Marasco, che attraverso un post sui social ha illustrato l'esito delle verifiche, già annunciate nei giorni scorsi, confermando la volontà dell'amministrazione di intensificare i controlli sul territorio.

«I risultati ottenuti sono stati significativi: sono stati individuati bypass sulla rete idrica in tutti e tre gli impianti monitorati», scrive il primo cittadino.

Marasco sottolinea che i responsabili saranno sanzionati e segnalati alle autorità competenti, ribadendo come il fenomeno dei prelievi abusivi provochi pesanti conseguenze per la collettività.

«È fondamentale garantire la legalità e la giustizia per tutti i cittadini onesti che, a causa di questi comportamenti illeciti, subiscono gravi disagi quotidiani nella fornitura d'acqua», evidenzia il sindaco.

L'amministrazione comunale annuncia che le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di individuare eventuali ulteriori irregolarità e contrastare definitivamente il fenomeno.

«Continueremo i nostri controlli anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di debellare questo fenomeno e tutelare i diritti di tutti coloro che rispettano le regole. Ogni furto d'acqua rappresenta un ingiusto danno a chi vive onestamente in questa comunità e a chi ha a cuore il bene comune», conclude Marasco.