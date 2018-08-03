Fatale ad un 43enne della frazione Marina la sigaretta fumata esponendosi direttamente sulla strada e quindi in pubblico

A Nicotera Marina, i carabinieri della locale Stazione, liberi dal servizio, hanno notato un pregiudicato agli arresti domiciliari, Salvatore Schiavone, 43 anni, mentre fumava sul terrazzino della propria abitazione. Essendo questa parte della casa esposta al pubblico e comunicante direttamente con la strada, ad avviso dei militari dell’Arma rappresenta a tutti gli effetti una violazione della misura restrittiva a cui lo stesso è sottoposto.

Per tale motivo i carabinieri l’hanno dichiarato in arresto, rimettendolo nuovamente ai domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia.