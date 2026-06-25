Bandiere a mezz’asta e l’invito alle attività commerciali e produttive a sospendere le attività in occasione dei funerali di Salvatore Cavallaro, che si terranno venerdì pomeriggio in Cattadrale. Il sindaco: «Uomo onesto e laborioso che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e alla solidarietà»

Nicotera si fermerà per rendere omaggio a Salvatore Cavallaro, il commerciante 53enne morto il 20 giugno scorso nel tragico incidente stradale avvenuto in località Due Ponti mentre si stava recando al lavoro. L’Amministrazione comunale ha infatti proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, in programma venerdì 26 giugno alle ore 17 nella Concattedrale Santa Maria Assunta di Nicotera.

La notizia della scomparsa di Cavallaro ha profondamente colpito la comunità nicoterese e non solo. L’uomo, molto conosciuto per la sua attività commerciale nei mercati della zona e per il rapporto costruito negli anni con tanti colleghi e clienti, ha perso la vita sabato mattina nello scontro tra il furgone sul quale viaggiava e un camion. Residente nella frazione Marina, lascia la mamma, il fratello e la sorella.

Il sindaco Giuseppe Marasco, nell’annunciare la proclamazione del lutto cittadino, ha affidato a un messaggio sui social il sentimento di dolore e partecipazione dell’intera comunità. «La scomparsa del nostro caro concittadino, Salvatore Cavallaro, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi – ha scritto il primo cittadino -. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e agli ideali di solidarietà, rappresentava un faro di integrità e dedizione».

Nel post il sindaco ha sottolineato il valore umano di Cavallaro e il legame che lo univa al territorio: «In questo doloroso momento, è fondamentale che la nostra comunità si unisca nel cordoglio e nella partecipazione. Per esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e onorare la memoria di Salvatore, abbiamo deciso di proclamare un lutto cittadino in occasione delle sue esequie».

L’ordinanza firmata dal sindaco Marasco richiama il sentimento di cordoglio diffuso in città, definendo Cavallaro «persona laboriosa, onesta, dedita al lavoro, alla famiglia e ai valori della solidarietà», qualità che ne avevano fatto «un punto di riferimento umano per l’intera comunità».

Il provvedimento stabilisce il lutto cittadino per venerdì 26 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. Durante tale fascia oraria è prevista l’esposizione delle bandiere degli edifici comunali a mezz’asta, oltre all’invito agli uffici pubblici, agli enti e ai luoghi di lavoro a osservare un minuto di raccoglimento.

L’Amministrazione ha inoltre rivolto un invito alle attività commerciali, produttive e professionali affinché partecipino alla giornata di dolore collettivo, sospendendo volontariamente le attività durante la cerimonia funebre o adottando comunque forme di rispetto e vicinanza. «La sua vita e il suo impegno rimarranno sempre parte della nostra storia e della nostra identità», ha concluso il suo messaggio il sindaco Marasco.

Nei giorni successivi alla tragedia, il ricordo del commerciante si è esteso anche oltre i confini cittadini, con gesti di affetto arrivati da colleghi e clienti che hanno voluto testimoniare la stima e il legame costruito nel tempo con Cavallaro. A Mileto così come in altre cittadine dove Cavallaro era solito recarsi per lavoro, al posto del suo banco sono stati posti dei fiori in suo ricordo.