La condanna del primo cittadino che esprime tutta la sua amarezza per il vile gesto e assicura un immediato ripristino

Atto vandalico a Nicotera Marina contro le lettere con la scritta del paese posizionate all’interno di un’aiuola spartitraffico nei pressi del bivio del Papato. L’insegna è stata danneggiata da ignoti e, al momento, se ne ignorano i motivi. Di “gesto grave” ha parlato il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, che ha condannato lo “scempio” evidenziando la propria “grande amarezza”. L’insegna – ha comunque rassicurato il primo cittadino – sarà presto ripristinata.