L’esponente dell’omonimo clan di Filandari, unitamente alla moglie, aveva impugnato al Tar il diniego della Prefettura di Vibo Valentia

Cade in perenzione – e quindi è stato dichiarato definitivamente estinto – il ricorso proposto nel l’11 agosto del 2010 da Leone Soriano, ritenuto a capo dell’omonimo clan di Filandari, e dalla moglie Rosetta Lopreiato. La perenzione del ricorso è stata dichiarata con apposito decreto dal presidente della prima sezione del Tar di Catanzaro, Vincenzo Salamone. Il ricorso era stato presentato dai coniugi Soriano per ottenere l’annullamento della nota con la quale la Prefettura di Vibo aveva rigettato la richiesta di sussidio economico o in alternativa l’assegnazione di un alloggio popolare per la propria famiglia. La perenzione (estinzione del ricorso) è stata dichiarata poiché non è stata presentata una nuova istanza di fissazione dell’udienza. Resta non accolta, pertanto, la richiesta di Leone Soriano di accedere ai sussidi economici a spese dello Stato. Una richiesta che per la Prefettura appare del tutto ingiustificata alla luce di quanto emerso dai provvedimenti della magistratura in ordine alle disponibilità economiche di quello che viene considerato come il capo dell’omonima “famiglia” di Pizzinni di Filandari, da ultimo arrestato l’8 marzo scorso nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Nemea” della Dda di Catanzaro e dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia.

