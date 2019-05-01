Superlavoro per i vigili del fuoco del Distaccamento di Vibo Marina e del Comando provinciale. Sul posto anche carabinieri e Polizia. Roghi di chiara origine dolosa

Nottata di straordinari per i vigili del fuoco di Vibo Marina che si sono trovati a fronteggiare un incendio che ha interessato ben 9 autovetture parcheggiate in fila lungo via Arenile, in pieno quartiere Pennello. L’allarme, lanciato dai residenti della zona, è scattato intorno alle 4.30 del mattino. Di fronte ai vigili del fuoco del locale Distaccamento, che sono accorsi rapidamente sul posto, una situazione difficile da gestire tanto che è stato necessario ricorrere al supporto di una squadra proveniente dal Comando provinciale di Vibo. Tre le vetture completamente distrutte dal rogo, sei quelle seriamente danneggiate. Non ancora chiaro se l’incendio, di evidente matrice dolosa, si sia propagato da una singola auto alle altre parcheggiate vicine o se le vetture siano state incendiate singolarmente. Su questo e su altri aspetti hanno avviato le indagini le forze dell’ordine portatesi sul posto unitamente ai vigili del fuoco per effettuare tutti i rilievi del caso.

