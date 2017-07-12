Le abitazioni poste all’ingresso del paese lambite da un violento incendio. Gente in strada in piena notte e Vigili del fuoco impegnati per diverse ore

Un pauroso incendio si è sviluppato nella serata di ieri, martedì 11 luglio, nei pressi del centro abitato di Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Le fiamme, quasi certamente appiccate da qualche sconsiderato, hanno rapidamente avvolto una vasta area di vegetazione lambendo le prime abitazioni del paese, nella zona del calvario posto all’ingresso dell’abitato.

Panico tra i residenti che sono scesi in strada rimanendovi fino a tarda notte quando la situazione si è fatta critica. Sul posto, all’una circa, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno provato a domare il rogo e provveduto a mettere in sicurezza le abitazioni maggiormente minacciate dalle fiamme.

Operazioni non semplici vista la violenza dell’incendio che ha trovato facile appiglio nella folta vegetazione ed è stato favorito dalle alte temperature che si sono registrate nella giornata e serata di ieri. Solo a notte inoltrata il personale intervenuto è riuscito ad avere ragione del fuoco e a scongiurare conseguenze ben più serie per la popolazione residente nella frazione di Vibo.

