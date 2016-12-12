Nuovo terribile episodio avvenuto qualche minuto fa nello stesso tratto in cui il 29 settembre, con un analogo gesto, si tolse la vita la quarantunenne Sonia Pontoriero

Una nuova terribile tragedia si è verificata nel Vibonese. Una giovane, le cui generalità non sono al momento note, si è lanciata dal viadotto autostradale dell’A3 Salerno-Reggio che sovrasta l’abitato di Pizzo.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11.40 di questa mattina. La donna è arrivata sul viadotto autostradale a bordo di una 500X di colore rosso. Nell’auto un giubbotto, pacchetti natalizi e regali già incartati. Sul posto la Polizia stradale di Vibo Valentia, diretta dal comandante Pasquale Ciocca, personale medico del 118 e i Vigili del fuoco del Comando provinciale. Il corpo della giovane donna è attivamente ricercato nella vegetazione sottostante i piloni dell’autostrada anche con l’ausilio di un elicottero dei Vigili del fuoco rapidamente sopraggiunto sul posto. Poche le speranze di ritrovarla in vita.

Una vicenda che ricorda da vicino la tragedia dello scorso 29 settembre quando la 41enne di Vibo Valentia Sonia Pontoriero scelse la stessa modalità per togliersi la vita.

