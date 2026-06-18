Nuovo sbarco di migranti questa mattina nel porto di Vibo Marina, dove una motovedetta della Capitaneria di porto ha condotto a terra circa 60 persone tra uomini, donne e bambini, provenienti in prevalenza dall’Africa centro-settentrionale.

L’arrivo si è svolto senza criticità. I migranti, secondo quanto riportato dall’Ansa, sono giunti in buone condizioni di salute e sono stati accolti dal dispositivo predisposto dalle autorità competenti, con il supporto del personale del 118 e della Protezione civile.

Dopo i controlli sanitari e le verifiche di sicurezza previsti dai protocolli, sono state avviate le procedure di identificazione curate dalla Polizia. Successivamente il gruppo sarà trasferito presso l’hotspot di Porto Salvo, nell’area industriale del territorio vibonese, struttura destinata alla prima accoglienza prima dell’assegnazione ad altre sedi sul territorio nazionale.

Il coordinamento delle attività è stato assicurato dalla prefettura di Vibo Valentia, che ha gestito le operazioni in collaborazione con forze dell’ordine, Capitaneria di porto ed enti impegnati nell’assistenza ai migranti.

L’approdo odierno conferma il ruolo del porto di Vibo Marina nelle attività di soccorso e prima accoglienza lungo la costa calabrese.