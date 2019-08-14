Con le attrezzature dei loro lidi si erano “allargati” anche su centinaia di metri di arenile in maniera non autorizzata

Cinque imprenditori denunciati, attrezzature sequestrate e centinaia di metri quadrati di spiaggia restituiti ai cittadini. E’ questo il bilancio di un’attività della Capitaneria di Porto di Vibo Marina che ha compiuto numerosi accertamenti nelle strutture balneari di due rinomate località turistiche del comune di Ricadi, Riaci e Santa Maria. I militari, in alcuni casi, hanno riscontrato un’occupazione di spiaggia in eccedenza a quella autorizzata o in assenza di concessione. La stessa è stata liberata dall’occupazione senza titolo e restituita, nell’immediatezza, al pubblico utilizzo.

L’attività condotta dalla Guardia costiera segue ad altri interventi operati nei giorni precedenti, anche nel territorio del Comune di Ricadi, che avevano comportato il sequestro di ulteriori strutture e rientra nella cornice più ampia dell’operazione nazionale Mare Sicuro organizzata dal Comando generale delle Capitanerie e coordinata, a livello regionale, dalla Direzione marittima di Reggio Calabria al fine di garantire una stagione tranquilla a bagnanti e diportisti ed assicurare la libera fruizione degli arenili da parte dei cittadini.