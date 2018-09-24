<p>Esclusione delle aggravanti della futilità dei motivi e della premeditazione nel delitto, <strong>concessione delle attenuanti generiche.</strong> La Corte d’Appello di Catanzaro (Petrini presidente, Cosentino), accogliendo le richieste della difesa rappresentata dall’avvocato Giovanni Vecchio, ha<strong> ridotto la pena da 16 a 12 anni</strong> di reclusione nei confronti di <strong>Cosma Damiano Sibio,</strong> 51 anni, accusato di aver ucciso il pomeriggio del 15 agosto dello scorso anno a San Calogero l’agricoltore <strong>Domenico Antonio Valenti,</strong> 74 anni. In primo grado l’imputato era stato condannato il 12 ottobre dello scorso anno dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Giovanna Taricco, al termine del giudizio con rito abbreviato che è valso uno sconto i pena pari ad un terzo. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28986"></div>\n\nE’ stata quindi accolta anche in appello la tesi sostenuta dall’avvocato Giovanni Vecchio, che si è battuto per il riconoscimento <strong>dell’attenuante della provocazione</strong> nel fatto di sangue e per la <strong>concessione delle attenuanti generiche</strong>, atteso che Cosma Damiano Sibio si era subito consegnato ai carabinieri. Ad avviso della difesa, l’azione dell’imputato sarebbe stata una reazione alle ritenute ingiustizie patite nel tempo. La difesa ha poi sottolineato come Sibio, prima di mettersi alla ricerca del Valenti, si fosse recato dai carabinieri di San Calogero per sporgere una querela contro Valenti <em>(in foto a sinistra)</em>, evenienza<strong> incompatibile con la premeditazione dell’omicidio. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28987"></div>\n\n</strong>Nel giugno dello scorso anno il Tribunale del Riesame di Catanzaro, accogliendo un’istanza dell’avvocato Vecchio, aveva concesso a <strong>Cosma Damiano Sibio </strong><em>(in foto a destra)</em><strong>, gli arresti domiciliari.</strong> Decisione poi confermata anche dalla prima sezione penale della Cassazione. Cosma Damiano Sibio è stato ritenuto colpevole di aver <strong>sparato</strong> contro l’agricoltore, che si trovava a bordo della sua auto, con una<strong> pistola</strong> calibro 9×21. Raggiunto al torace e in altre parti del corpo, il 74enne è morto sul colpo. Alla base del delitto i <strong>rancori</strong> legati ai confini di alcuni terreni in <strong>località San Pietro di San Calogero.</strong> La parte civile era assistita dall’avvocato Barillari. </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>