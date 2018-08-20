Si è consegnato ai carabinieri a otto giorni dal delitto compiuto in pieno giorno e a volto scoperto. Si tratta del fratello di Francesco Olivieri, già in carcere per il raid dell’11 maggio a Nicotera e Limbadi

Si è costituito questa sera ai carabinieri di Nicotera, accompagnato dall’avvocato Francesco Schimio, l’autore dell’omicidio di Francesco Timpano avvenuto in un lido balneare di Nicotera Marina lo scorso 12 agosto. Si tratta di Giuseppe Olivieri, 36 anni, fratello di Francesco Olivieri, detto Ciko, il 31enne di Nicotera in carcere per il raid dell’11 maggio scorso, costato la vita a due persone, Giuseppina Mollese e Michele Valerioti, e il ferimento di altre tre persone a Limbadi. Sulle sue tracce fin dal giorno dell’omicidio avvenuto nel lido “Il Gabbiano” di Nicotera Marina si erano messi in forze gli uomini dell’Arma. Giuseppe Olivieri è accusato di omicidio volontario e premeditato, porto e detenzione di illegale di arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno sotto gli occhi della moglie della vittima e davanti a numerosi bagnanti. Procede la Procura di Vibo Valentia. L’auto di Giuseppe Olivieri era stata trovata dai carabinieri della Compagnia di Tropea, diretti dal maggiore Dario Solito,

domenica scorsa abbandonata a Lampazzone, una frazione del comune di Ricadi. Una vendetta sarebbe alla base dei fatti di sangue. Giuseppe Olivieri (foto) era finito nelle scorse settimane – prima del fatto di sangue – nell’operazione antidroga denominata “Giardini segreti”, accusato dal nuovo collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, rampollo dell’omonimo clan della ‘ndrangheta. Per tale ultima accusa rispondeva a piede libero. I dettagli dell’arresto di Giuseppe Olivieri saranno resi noti nella mattinata di domani nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Inferno di fuoco in un lido balneare di Nicotera Marina, un morto (FOTO)

Omicidio a Nicotera Marina, il killer ha agito in pieno giorno e a volto scoperto (VIDEO)

L’omicidio di Nicotera Marina, i killer sulle spiagge e quel filo rosso con i fatti dell’11 maggio (VIDEO)

Identificato il killer di Nicotera Marina, è caccia senza quartiere all’assassino di Timpano (VIDEO)

L’omicidio di Timpano ed il killer che ha completato l’opera di Francesco Olivieri