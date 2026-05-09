Il dolore della comunità di Filadelfia per la morte dell’operaio di 53 anni, originario di Reggio Calabria, deceduto nel cantiere del depuratore consortile dell’Angitola, si unisce alla richiesta di una riflessione più ampia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’incidente si è verificato in località Carcarella, nel territorio di Francavilla Angitola, durante le attività di manutenzione e adeguamento dell’impianto: secondo una prima ricostruzione, il camion-gru sul quale l’uomo stava operando si sarebbe ribaltato, travolgendolo, prima che il mezzo prendesse fuoco.

L’Amministrazione comunale di Filadelfia, attraverso il sindaco Anna Bartucca, esprime «profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del dipendente dell’impresa Cisaf Spa che ha tragicamente perso la vita mentre era impegnato nei lavori presso il depuratore consortile Angitola».

Il cordoglio del Comune di Filadelfia

Per l’Amministrazione comunale si tratta di «una morte che colpisce e addolora l’intera comunità» e che, al tempo stesso, «riporta con forza l’attenzione sul drammatico tema della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Il messaggio di cordoglio si inserisce in una sequenza di incidenti mortali che, nelle ultime ore, ha segnato la Calabria. «Non è più possibile assistere impotenti al susseguirsi di tragedie che continuano a mietere vittime tra lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio dovere», si legge ancora nella nota.

Tre morti sul lavoro in Calabria in poche ore

L’Amministrazione richiama il dato delle ultime ore: «Sono già tre le morti sul lavoro registrate in Calabria: numeri che impongono una riflessione seria e interventi concreti da parte di tutte le istituzioni competenti affinché la tutela della vita e della sicurezza dei lavoratori diventi una priorità assoluta».

Un passaggio che sposta il cordoglio dal piano della singola tragedia a quello di una questione più ampia, legata alla prevenzione, ai controlli e alla tutela di chi opera ogni giorno nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

«L’abbraccio sincero della nostra comunità»

«Come Sindaco di Filadelfia – sottolinea Bartucca – sento il dovere di esprimere vicinanza ai familiari della vittima, ai colleghi di lavoro e a tutti coloro che oggi stanno vivendo ore di angoscia e sofferenza».

Parole rivolte ai familiari dell’operaio, ma anche ai colleghi presenti in un cantiere che, da luogo di lavoro, si è trasformato nel teatro dell’ennesima tragedia. «A loro va l’abbraccio sincero della nostra comunità, che partecipa con commozione a questo lutto».