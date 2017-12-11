Il 38enne di Sant’Onofrio dal settembre scorso si trovava in regime di carcere duro - 41 bis - disposto dal Ministero della Giustizia su richiesta della Dda di Catanzaro

Annullata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Domenico Bonavota, 38 anni, di Sant’Onofrio, ritenuto esponente di spicco dell’omonimo clan e detenuto nel carcere di Parma in regime di carcere duro (41 bis) così come deciso dal Ministero della Giustizia nel settembre scorso. Il Tribunale del Riesame ha accolto le argomentazioni difensive degli avvocati Vincenzo Gennaro e Nicola Cantafora che già avevano ottenuto in Cassazione per Domenico Bonavota un annullamento con rinvio relativamente all’ordinanza di custodia cautelare.

Attualmente il 38enne di Sant’Onofrio si trova imputato con le accuse di estorsione ai danni della cooperativa Talitha Kumi e poi indagato e, proprio oggi ammesso al rito abbreviato nel procedimento nato dall’operazione antimafia “Conquista” per concorso nell’omicidio di Domenico Di Leo, alias “Micu Catalanu”, ucciso a Sant’Onofrio in via Tre Croci il 12 luglio 2014. Il carcere duro era stato disposto in accoglimento di una richiesta della Dda di Catanzaro.

Domenico Bonavota, figlio del fondatore dell’omonimo clan, ovvero Vincenzo Bonavota (deceduto a metà anni ’90), insieme al fratello Pasquale viene considerato l’erede del clan di famiglia ed il “braccio armato” della cosca.

Domenico Bonavota, secondo le accuse, avrebbe “giocato” un ruolo fondamentale nelle dinamiche criminali del Vibonesi dell’ultimo decennio, ma in sede cautelare l’ordinanza dell’operazione “Conquista” non ha retto al nuovo vaglio dei giudici del Riesame.

