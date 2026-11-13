La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del 29 aprile scorso del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alessio Sabatino, 32 anni, di Gerocarne, tratto in arresto nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata Jerakarni. Dovrà quindi essere una nuova sezione del Tdl di Catanzaro a pronunciarsi sulla misura cautelare nei confronti dell’indagato al quale vengono contestati i reati di tentato omicidio aggravato ai danni dei cugini Loielo, detenzione e porto di arma da fuoco, partecipazione alla ‘ndrina degli Emanuele-Idà.

Il Tribunale del Riesame ha ritenuto Alessio Sabatino come una delle giovani leve cooptate all’interno della “Società minore”, guidata da “Salvatore Emmanuele e costituitasi all’interno della ‘ndrina Emanuele-Idà con il placet dei vertici, a sua volta parte integrante della c.d. locale dell’Ariola, struttura ‘ndranghetista esistente e operativa nel territorio vibonese sin dagli anni ‘80”. Alessio Sabatino sarebbe stato anche “l’uomo d’azione della famiglia Emanuele-Idà, da sempre impegnata in una faida interna con la famiglia Loielo, per affermare la supremazia sul territorio”. In questo contesto, i giudici del merito hanno inserito anche l’agguato del 5 novembre 2015 ai danni dei cugini Valerio, Rinaldino e Walter Loielo esplodendo al loro indirizzo ben 25 colpi d’arma da fuoco calibro 7,62. In seguito Walter Loielo è divenuto collaboratore di giustizia.

Nel provvedimento impugnato, l’azione delittuosa viene – seppure a livello indiziario – ricondotta alla persona di Alessio Sabatino, in considerazione - in primo luogo - del fatto che, pochi giorni prima il cugino Vincenzo Sabatino (pure lui coinvolto nell’operazione Jerakarni), era rimasto vittima di una spedizione punitiva da parte dei Loielo e, in secondo luogo, in ragione delle stesse dichiarazioni rese da Walter Loielo. Questi, in auto con i due cugini la sera dell’agguato, aveva riferito di avere notato una Fiat 500 rossa – auto identica a quella nella disponibilità del ricorrente – che li istava inseguendo e di avere udito, poco istanti prima dello sparo, il cugino Rinaldo nominare il ricorrente come possibile persona coinvolta. Le dichiarazioni di Walter Loielo e “l’astiosità dei rapporti tra le famiglie ’ndranghetiste dei Loielo e degli Emmanuele-Idà, cui appartenevano i Sabatino”, erano stati ritenuti elementi “sufficienti a inferire la gravità del quadro indiziario”, laddove interpretati alla luce: dei colloqui intercettati tra gli Emanuele e altri soggetti a ridosso dell’agguato, in cui si individuava la possibile causa dell’accaduto nella spedizione punitiva ai danni di «Portobello», ossia Vincenzo Sabatino; del fatto che, dopo l’agguato, il ricorrente Alessio Sabatino aveva portato la propria auto al lavaggio, verosimilmente per eliminare eventuali tracce di polvere da sparo, poi non rinvenute all’esame dello stub.

Le motivazioni della Cassazione

Per la Suprema Corte, il Tribunale del Riesame “non ha fornito una risposta logicamente convincente alle censure difensive. Ciò vale, anzitutto, con riguardo alla presenza di Alessio Sabatino sul luogo del delitto, sia in considerazione della sua geolocalizzazione in un luogo diverso, sia perché la videocamera collocata lungo il tragitto aveva ripreso esclusivamente il transito dell’autovettura sulla quale viaggiavano i Loielo, senza registrare anche il passaggio di una Fiat 500 rossa”. Analogamente per la Cassazione “avrebbe richiesto maggiore attenzione l’esito negativo dell’esame stub, che il Tribunale del Riesame ha ritenuto compatibile con il coinvolgimento di Alessio Sabatino nell’agguato sulla base di argomentazioni meramente assertive, tra le quali la prospettata intenzione del ricorrente di portare l’autovettura al lavaggio per eliminare eventuali tracce di polvere da sparo”. Le dichiarazioni di Walter Loielo circa il prospettato coinvolgimento di Alessio Sabatino nell’agguato, per la Suprema Corte si fondano invece “su affermazioni meramente probabilistiche attribuite al cugino, che quest’ultimo non ha, peraltro, confermato”. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame “per avere attribuito consistenza indiziaria a elementi evanescenti e inconcludenti; dall’altro, per non avere valutato in modo logico e congruo gli elementi distonici rispetto all’ipotesi accusatoria”.