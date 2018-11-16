Boato nel cuore della notte in via Senatore Parodi. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona

Un ordigno esplosivo ad alto potenziale è stato collocato e fatto esplodere nella notte sotto un’auto a Vibo Marina in via Senatore Parodi. L’autovettura presa di mira è una Fiat 500 parcheggiata sulla pubblica via non distante dal condominio denominato Gioconda. La deflagrazione ha mandato in frantumi anche i vetri di alcune abitazioni al primo e secondo piano di un immobile. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona si è portata una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a staccare la batteria all’auto ed a rimuovere i vetri. Ingenti i danni all’automobile di proprietà di N.G., 49 anni, del luogo. Indagini sull’accaduto sono state avviate dalla polizia. L’esplosione si è verificata intorno all’1.20 della notte ed è stata avvertita anche a parecchia distanza da via Senatore Parodi.