E’ Domenico Sorace il nuovo presidente dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia. La sua elezione è avvenuta questa sera all’unanimità ed il noto amministrativista subentra a Giuseppe Altieri, rieletto nelle consultazioni del maggio scorso ma dimissionario a settembre dopo il suo ingresso nel Consiglio nazionale forense, stante l’incompatibilità fra le due cariche. Domenico Sorace, 59 anni, nativo di Sant’Onofrio ma residente a Vibo Valentia, è specializzato in diritto amministrativo e diritto del lavoro, ed ha patrocinato centinaia di giudizi innanzi al Tar, al Consiglio di Stato, in Cassazione ed alla Corte dei Conti in tutti gli ambiti di interesse, dal settore degli appalti alle espropriazioni, dalle procedure concorsuali a quelle correlate all’assetto del territorio. Da tempo l’avvocato Sorace svolge anche consulenza professionale in favore di enti pubblici ai quali fornisce pareri tecnici in tutte le materie di interesse giuridico. A febbraio il suo nome era spuntato fuori quale candidato a sindaco di Vibo Valentia per la coalizione di centrodestra, ma la scelta è poi decaduta in favore di Maria Limardo, attuale primo cittadino.

