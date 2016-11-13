Migliaia di pellegrini hanno affollato questa mattina il piazzale della Villa della Gioia per celebrare la ricorrenza dedicata al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime

È festa alla Villa della Gioia di Paravati, nella giornata dedicata all’anniversario dell’arrivo della statua del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, realizzata sulla base delle indicazioni fornite dalla mistica Natuzza Evolo e giunta nel centro della spiritualità vibonese il 13 novembre del 1993.

Migliaia di fedeli hanno affollato da questa mattina il grande piazzale della Fondazione che porta il nome della Vergine, dove si è conclusa una processione che ha attraversato il paese prima della celebrazione della santa messa.

Non sono mancati, come in ogni ricorrenza dedicata alla mistica con le stimmate di Paravati, le rappresentanze dei Cenacoli di preghiera da lei ispirati e diffusi in tutta Italia e nel mondo.