Poteva avere tragiche conseguenze il crollo della copertura di un’abitazione avvenuto pochi minuti fa nel centro cittadino di Paravati, nelle vicinanze del Palatenda e del campetto di calcio a cinque. Nella zona, per fortuna, in quel momento non transitava o sostava nessun automobilista o pedone. Un vero “miracolo”, vista la densità urbana e il fatto che giornalmente in loco e nell’adiacente area attrezzata amano stazionare decine di ragazzi. Il brutto incidente si è registrato in via “Vicepresidente Colloca”, con il tetto letteralmente sradicato dal forte vento. Elevatosi per una decina di metri, ha concluso la sua corsa in via Giacomo Leopardi, colpendo e danneggiando un balcone di un fabbricato per poi schiantarsi successivamente sull’asfalto. Forte lo spavento da parte degli abitanti della zona, richiamati dal forte frastuono provocato dalla caduta del laminato. Sul posto, allertati dai cittadini, sono intervenuti l’ausiliario Lele Corso e gli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Renato Parrone, ed anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, i quali – dopo aver preso contezza dell’accaduto – hanno celermente provveduto a circoscrivere e mettere in sicurezza l’intera zona. Al momento è ancora in corso la fase di rimozione del tetto abbattutosi sulla carreggiata, in via Leopardi, e di quello rimasto ancora pericolante sull’abitazione di via Colloca. [Guarda foto in basso]