Ricercato dal 2018, è ritenuto esponente di spicco della ‘ndrangheta di Sant’Onofrio

Pasquale Bonavota, 47 anni, di Sant’Onofrio, già presente nell’elenco dei latitanti pericolosi, entra ufficialmente a far parte del gruppo dei “latitanti di massima pericolosità del Programma Speciale di Ricerca”. La decisione di inserire nel nuovo elenco Pasquale Bonavota, ritenuto esponente di spicco della ‘ndrangheta di Sant’Onofrio, ricercato dal 2018, è stata assunta nella sua ultima riunione dal GIIRL, il Gruppo Integrato Interforze per la ricerca dei latitanti istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il compito di raccogliere e analizzare le informazioni, fornite dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Dia e poi da Aisi e Aise, utili a individuare, sulla base di specifici criteri di valutazione, i latitanti di maggiore spessore criminale. Al momento in tale elenco ci sono 7 nomi, fra cui quello del boss trapanese Matteo Messina Denaro. [Continua in basso]

Nel corso della stessa riunione, è stato, inoltre, deciso l’inserimento nell’ “Elenco dei latitanti pericolosi” (un gradino più in basso dei primi 7 di ‘massima pericolosità’) di undici persone, due delle quali ritenute affiliate a cosche della ‘ndrangheta ed una ad un clan camorristico.

Nel solco della decisione presa all’esito della riunione del GIIRL del gennaio scorso, che ha visto, per la prima volta, l’inserimento di dieci donne nell’ “Elenco dei latitanti pericolosi”, è stata introdotta, nel medesimo elenco, anche una donna di notevole spessore criminale, Mara Calderaro di Maratea (Potenza), ricercata dal 2018, condannata per associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti ed al riciclaggio internazionale.



