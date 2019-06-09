A pochi metri dalla spiaggia affollata di bagnanti. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Paura sul lungomare di Tropea nel pomeriggio di oggi per un incendio che ha coinvolto due vetture parcheggiate sulla strada che costeggia la spiaggia più famosa della rinomata località balneare, quella del Mare piccolo, affollatissima per la prima vera domenica d’estate che ha richiamato sulla battigia centinaia di bagnanti. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato una prima auto per poi attingerne una seconda che si trovava parcheggiata nelle immediate vicinanze. Allertati dai tanti presenti, sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno provveduto ad estinguere le fiamme senza riuscire tuttavia ad evitare che almeno una delle due auto venisse completamente distrutta dal rogo. L’episodio ha destato comprensibile preoccupazione tra i tanti bagnanti che, come detto, affollavano la spiaggia e richiamato sul posto numerosi curiosi. Una densa colonna di fumo si è inoltre alzata dal luogo del rogo invadendo le vie della sovrastante rupe mentre alcune esplosioni, probabilmente dovute allo scoppio degli pneumatici, hanno creato ulteriore panico. Accertamenti sono in corso, anche da parte dei carabinieri sopraggiunti sul posto, per stabilire le esatte cause dell’incendio.