I soccorritori hanno dovuto lavorare diverse ore per estrarre gli occupanti del veicolo finito nel precipizio

Grave incidente stradale nel comune di Ferruzzano in provincia di Reggio Calabria poco dopo le 13. Una telefonata ha messo in allarme la Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco per un’autovettura precipitata in un dirupo a circa 10 metri di profondità. Immediatamente i soccorsi, di due squadre coordinate dai capitani Giacomo Marchione e Agostino Faggiano, hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Il 115 ha messo in atto le tecniche di primo soccorso per immobilizzare i tre occupanti, due uomini e una donna. Sono servite oltre due ore prima di riuscire a estrarli dalle lamiere contorte. I malcapitati, uno dei quali trasportato in elisoccorso presso il nosocomio reggino a causa delle ferite riportate, non sembrerebbero in pericolo di vita. La polizia locale sta svolgendo indagini per capire le cause dell’incidente.

