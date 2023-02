Scalea, incidente mortale sulla statale 18: perde la vita un ventenne

Il tragico incidente avvenuto stamani lungo la Ss 18, a Scalea, in località La Bruca, è costato la vita al 24enne Amedeo Marino, originario di Papasidero e gestore di un ristorante a Cirella di Diamante. Il giovane viaggiava in compagnia di un’altra persona a bordo di una Smart che si è ribaltata. Sul posto sono accorsi i medici e il personale del 118, ma per Amadeo Marino non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente.

