Coinvolte tre vetture che transitavano lungo via Orazio Falduti a Vena di Ionadi. Sul posto Polizia e i Vigili urbani di Ionadi per i rilievi del caso

Rocambolesco incidente questa mattina alle porte di Vibo Valentia. In via Orazio Falduti, a Vena di Ionadi, tre automobili sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Lo scontro tra una Fiat Punto di colore grigio e una Nissan Juke scura ha coinvolto anche una Fiat 500 che si trovava nei paraggi.

Nell’incidente, ad avere la peggio, è stata una ragazza 20enne, trasportata dai sanitari del 118 al Pronto soccorso di Vibo Valentia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la Polizia municipale di Ionadi, con il comandante Fortunato Contartese, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presente anche personale della Polizia di Stato per regolare la viabilità.