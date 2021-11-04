Il sinistro lungo la strada provinciale 17. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Vibo Valentia e i sanitari del 118

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina, alle ore 7:30, sulla strada provinciale 17, nel comune di Drapia, più precisamente nella frazione Caria, per un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura Fiat Punto ha perso il controllo della stessa finendo fuori strada ed impattando contro un albero. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, hanno pertanto stabilizzato la vettura e hanno provveduto ad estrarre il conducente dall’interno della stessa affidandolo rapidamente alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto dell’incidente.