Il ritrovamento nell’agosto scorso da parte dei carabinieri. Da una perizia è stato accertato che dalle piante scoperte era possibile ricavare ventisettemila dosi singole di stupefacente

Due condanne per la piantagione scoperta a Nicotera dai carabinieri nell’agosto scorso in località Piana dei Buccieri. Al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, ha condannato a 2 anni e 4 mesi ciascuno Nicola La Rosa, 49 anni, di Calimera (frazione di San Calogero), e Cristian Burzì, 39 anni, di Joppolo. La Procura di Vibo aveva chiesto la condanna a 5 anni, 4 mesi a testa. I militari dell’Arma, facendosi strada tra la vegetazione, avevano notato due soggetti intenti a curare una piantagione di marijuana disposta su tre terrazzamenti ben nascosti tra alberi e piante spinose. Anche tutta l’attrezzatura agricola e gli impianti di irrigazione, comprensivi di cisterne d’acqua, erano stati ben occultati insieme a vari contenitori di fertilizzanti, concimi e insetticidi.



Durante le fasi di osservazione, i Cacciatori sono stati raggiunti dai carabinieri del Nucleo Operativo di Tropea e della Stazione di Nicotera. I due – Nicola La Rosa e Cristian Burzì – erano stati pertanto tratti in arresto e tradotti ai domiciliari. Successivamente Nicola La Rosa – difeso dall’avvocato Carmine Pandullo – ha ottenuto l’obbligo di dimora. I carabinieri avevano provveduto ad estirpare le 236 piante trovate, il cui valore potenziale sul mercato, una volta ultimato il ciclo di produzione, era stato stimato in oltre 100.000 euro. Da una perizia è stato stabilito che dalle stesse era possibile ricavare 27mila dosi singole di sostanza stupefacente. Nicola La Rosa era difeso (come detto) dall’avvocato Carmine Pandullo, mentre Cristian Burzì era assistito dall’avvocato Francesco Schimio.