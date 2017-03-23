L'arma di fabbricazione cecoslovacca era stata debitamente occultata. Il 33enne di Paravati di Mileto è stato posto ai "domiciliari"

Detenzione illegale di armi. Con questa accusa i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia ed in particolare i militari dell’Arma della Stazione di Mileto, insieme ai cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato Domenico Schimmenti, 33 anni, di Paravati, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per reati specifici.

Armi e ordigni pirotecnici, un arresto e una denuncia nelle Serre vibonesi

Nella sua abitazione debitamente occultati all’interno di una legnaia, i carabinieri hanno trovato una pistola modello 75 di fabbricazione cecoslovacca, due caricatori e 17 cartucce calibro 9 parabellum. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.