Il gip concede gli arresti domiciliari. La scoperta dell’arma e della cocaina ad opera della polizia

Lascia il carcere e passa agli arresti domiciliari Filippo Raniti, 29 anni, di San Gregorio d’Ippona, arrestato il mese scorso di detenzione abusiva di arma, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. A concedere gli arresti domiciliari è stato il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, in accoglimento di un’istanza dell’avvocato Diego Brancia. La polizia, all’esito di una perquisizione domiciliare, aveva trovato una pistola marca Walther 9×21, risultata rubata il 17 giugno 2019 a Frascati, con caricatore inserito e rifornito di otto cartucce. Il tutto si trovava ben occultato dietro uno scaffale del negozio “A tutto gas” di proprietà del ventinovenne, unitamente ad una scatola contenente ulteriori 25 cartucce. Il controllo aveva consentito di sequestrare anche tre grammi di cocaina, nonché banconote di vario taglio per una somma totale di 4.070,00 euro.