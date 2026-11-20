Si è spacciato per un appartenente alla Guardia di Finanza e ha cercato di convincere un'anziana a far verificare i gioielli custoditi in casa, sostenendo che potessero essere collegati a un reato. Ma la donna ha intuito il raggiro, ha interrotto la telefonata e si è rivolta ai carabinieri. È accaduto a Pizzo, dove una pensionata di 80 anni è riuscita a sventare un tentativo di truffa.

Il copione è quello ormai consolidato delle truffe telefoniche ai danni degli anziani, con i malviventi che fanno leva sulla paura di conseguenze giudiziarie per i familiari. In questo caso, l'uomo al telefono si è presentato come un finanziere, spiegando alla pensionata che sarebbe stato necessario accertare la provenienza e la consistenza dei monili in oro in suo possesso.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il falso appartenente alle forze dell'ordine ha sostenuto che la verifica servisse a escludere che i preziosi fossero provento di un altro reato. Un controllo che, nella versione raccontata dal truffatore, avrebbe permesso di evitare gravi conseguenze giudiziarie al figlio della donna.

La prontezza dell'anziana e la denuncia

La pensionata, però, non si è lasciata intimorire. Insospettita dalla richiesta e dalle modalità della telefonata, ha capito che si trattava di un tentativo di truffa e ha immediatamente riagganciato.

Subito dopo si è recata alla Stazione dei carabinieri di Pizzo, dove ha raccontato l'accaduto e formalizzato la denuncia. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'episodio e informato l'Autorità giudiziaria.

L'appello dei carabinieri: «In caso di dubbi chiamare il 112»

L'episodio offre all'Arma l'occasione per rinnovare l'invito alla prudenza, soprattutto nei confronti delle persone anziane, frequentemente prese di mira da truffatori che si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine, avvocati o tecnici.

Il meccanismo è spesso lo stesso: prospettare incidenti, problemi giudiziari o altre emergenze che coinvolgerebbero un familiare, per poi chiedere la consegna di denaro o oggetti preziosi.

I carabinieri raccomandano di non assecondare queste richieste, di interrompere immediatamente le telefonate sospette e di contattare il Numero unico di emergenza 112 per segnalare l'accaduto e chiedere indicazioni.