È ancora scosso Vincenzo Rondinelli, i ladri hanno fatto irruzione nel suo salone di barbiere dopo avere tagliato le inferriate. Ad accorgersi del furto è stato lo stesso parrucchiere, martedì mattina all’apertura dell’attività. Appena 150 euro il bottino. Non è questo però il danno maggiore, ma il clima di paura per un’ondata di furti nelle abitazioni che preoccupa sempre di più i cittadini di Pizzo. «È diventato impossibile vivere qui, abbiamo paura», dice un’anziana. Le fa eco un’altra donna la cui attività è situata proprio lungo corso San Francesco: «La notte non siamo tranquilli, stiamo sempre sul chi va là, non ci sentiamo più al sicuro da quando sono iniziati questi furti». «Bisognerebbe intensificare i controlli», replica un altro commerciante. [Continua in basso]

La banda, forse la stessa, aveva già preso di mira il palazzo municipale, una scuola, vari appartamenti e la struttura sanitaria. Vincenzo ci mostra il luogo dove sono entrati i ladri. «I malviventi – racconta – sono entrati dal retro bottega, attraverso uno dei tanti vicoli del centro storico. Sicuramente hanno dovuto utilizzare una scala per raggiungere la finestra e un attrezzo per tagliare le inferriate. Una volta dentro hanno messo a soqquadro il locale prelevando le 150 euro custodite in una scatolina dentro un cassetto. Non hanno toccato altro – spiega Vincenzo – da 40 anni svolgo l’attività di barbiere a Pizzo, ma non era mai capitata una cosa del genere», dice con rammarico. «Ora spero solo che vengano istallate telecamere di videosorveglianza per potere essere più tranquilli. Perché conviviamo con la paura» ammette.

Il sindaco Sergio Pititto rassicura la popolazione: «Alle telecamere già attive su tutto il territorio – dice – ne saranno aggiunte altre che saranno piazzate nel centro storico ed in particolare su corso San Francesco. Lo stesso si appella al senso civico: «Se qualcuno ha visto qualcosa, parli, anche venendo al Comune. Ci faremo noi da tramite con le forze dell’ordine, mantenendo l’anonimato», garantisce Pititto.

E mentre i controlli sono stati intensificati la gente continua ad avere paura. «Come si fa ad essere tranquilli in questa situazione?» conclude un altro residente.

