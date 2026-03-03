A tredici anni dall’installazione, lo scultore Edoardo Tresoldi è tornato a Pizzo per toccare con mano la sua prima opera pubblica: Il collezionista di venti.

Il sopralluogo si è reso necessario dopo l’ondata di maltempo che nelle scorse settimane ha colpito la Calabria, provocando danni alla struttura in rete metallica. Ad accoglierlo, il presidente dell’associazione Radici, Domenico Ceravolo e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Pititto.

«Oggi riabbracciamo, dopo circa 13 anni, l’artista che ha realizzato quest’opera importantissima per Pizzo», ha dichiarato Ceravolo. «Una scultura che dialoga con il vento e la luce e contempla il mare. Per noi la bellezza pubblica non va solo inaugurata ma va anche tutelata».

Il maltempo ha danneggiato la testa e alcune parti degli arti della scultura. Nei giorni successivi l’associazione è intervenuta per una prima manutenzione, ma ora si punta a un’azione più approfondita che sarà valutata direttamente dall’artista.

Tresoldi ha spiegato che non sono previste modifiche strutturali: «Sono venuto a vedere come sta e capire come consolidare alcune parti».

L’artista ha sottolineato come l’opera, nonostante il tempo trascorso e le condizioni atmosferiche, sia «ancora intatta e ben preservata», anche grazie alla cura costante della comunità locale.

Per Tresoldi si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. Il collezionista di venti rappresenta l’inizio del suo percorso nella scultura: «È l’opera da cui ho cominciato a fare le mie opere scultoree», ha ricordato. «All’epoca il mio linguaggio tecnico era molto diverso da oggi, ma è affascinante vedere come un lavoro nato in modo semplice, anche con poche risorse, sia ancora qui».

Tra i monumenti più fotografati

Nel corso degli anni la scultura è diventata uno dei soggetti più fotografati dai turisti che visitano la cittadina tirrenica. L’opera è tra i siti più visitati della Calabria, contendendo il primato alla Chiesetta di Piedigrotta e collocandosi simbolicamente subito dopo i Bronzi di Riace.