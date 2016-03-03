I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e i “Cacciatori” di Vibo hanno rinvenuto il materiale all’interno dell’abitazione dell’uomo nella frazione Monsoreto.

È stato arrestato questa mattina, alle 10.30 circa, nella frazione Monsoreto di Dinami, Giovanni Ciancio (foto), 30enne residente a Dinami, poiché responsabile dei reati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di munizionamento.

L’operazione è stata portata a termine di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, agli ordini del tenente Mattia Ivano Losciale, e dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo.

Nella circostanza, i militari, nel corso di un’attività di perquisizione eseguita presso l’abitazione del trentenne hanno rinvenuto un fucile mono canna, calibro 16, sprovvisto di marca e matricola, e una cartuccia dello stesso calibro, marca “Fiocchi”.

Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato tradotto presso propria abitazione in regime arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.