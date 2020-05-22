L’incidente si è verificato in una zona coperta da fitta vegetazione. Il velivolo leggero visto piombare tra gli alberi. Sul posto il 118 e l’elisoccorso

Incidente con il parapendio nel pomeriggio tra Maierato e Pizzo. Il velivolo leggero è precipitato per cause ancora in corso di accertamento in località Cutà, tra il Popilia Resort e la Statale 18. Il pilota, I. L., 71enne residente a Vibo Valentia [al centro nella foto in alto], non ha riportato serie conseguenze ma solo escoriazioni e lievi contusioni. Sul posto è giunta un’unità del 118 partita dall’ospedale di Vibo per prestare i primi soccorsi ed è sopraggiunta anche un’eliambulanza. Nel luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Vibo per il recupero del malcapitato. A dare l’allarme una donna che si trovava nei pressi del luogo dell’incidente e che ha notato il parapendio piombare sugli alberi in una zona coperta dalla fitta vegetazione che ha attutito l’impatto, permettendo all’arzillo pilota di cavarsela con qualche graffio, tanto da farsi poi immortalare sorridente per lo scampato pericolo.