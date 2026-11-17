Accolto dal colonnello Parillo, l'alto ufficiale ha incontrato prefetto e vertici degli uffici giudiziari, poi il confronto con i reparti del territorio e un briefing sulle criticità del Vibonese e sulle strategie di prevenzione e contrasto

Prima visita istituzionale a Vibo Valentia per il generale di brigata Lorenzo Sabatino, recentemente insediatosi alla guida della Legione Carabinieri “Calabria”. L'alto ufficiale ha raggiunto questa mattina il capoluogo vibonese, dove è stato accolto dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Antonio Parillo, per una serie di incontri con le autorità istituzionali e giudiziarie e con il personale in servizio sul territorio.

La giornata si è aperta con le visite al prefetto Anna Aurora Colosimo, alla presidente del Tribunale Abigail Mellace e al procuratore della Repubblica facente funzioni Concettina Iannazzo. Un primo momento di conoscenza e confronto dedicato ai rapporti di collaborazione tra l'Arma, le istituzioni e gli uffici giudiziari, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di sicurezza e legalità.

L'incontro con i carabinieri del Vibonese

Il generale Sabatino ha quindi raggiunto la sede del Comando provinciale di Vibo Valentia, dove ha incontrato gli ufficiali, i comandanti dei reparti e una rappresentanza dei militari del Reparto operativo e delle Compagnie di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea.

Presente anche una delegazione dell'Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Vibo Valentia, a sottolineare il legame tra i militari attualmente in servizio e quelli in congedo.

Nel suo intervento, il comandante della Legione ha espresso apprezzamento per la dedizione e la professionalità dei carabinieri vibonesi, richiamando l'importanza del presidio quotidiano del territorio e della costruzione di un rapporto di fiducia con la popolazione.

Particolare attenzione è stata riservata al valore dell'ascolto dei cittadini e della conoscenza delle realtà locali, considerati elementi fondamentali per individuare le esigenze delle comunità e orientare efficacemente le attività di prevenzione.

Il generale ha inoltre sottolineato l'importanza della coesione tra i reparti, della preparazione professionale e dell'attenzione al personale, aspetti ritenuti essenziali per garantire la qualità e l'efficacia del servizio svolto dall'Arma.

Il briefing sulle criticità del territorio

La visita è proseguita con un briefing operativo durante il quale il colonnello Antonio Parillo ha illustrato al comandante della Legione l'attuale organizzazione del Comando provinciale e le principali dinamiche che caratterizzano il territorio vibonese.

L'incontro ha consentito di approfondire le criticità del comprensorio e le strategie di prevenzione e contrasto messe in campo dai diversi reparti, offrendo al nuovo vertice regionale dell'Arma un quadro delle attività condotte nella provincia.

Un primo confronto diretto con la realtà vibonese che ha posto al centro il lavoro quotidiano dei carabinieri, la conoscenza del territorio e il coordinamento tra le diverse articolazioni dell'Arma.