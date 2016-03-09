Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Uffici nuovamente chiusi con le catene e lucchetti stamani alla provincia di Vibo Valentia. È scattata nuovamente la protesta dei dipendenti dell’ente provinciale. Dallo scorso dicembre i lavoratori non percepiscono lo stipendio avanzando ben quattro (quasi cinque) mensilità.
Sul posto gli uomini della Digos, Carabinieri e i Vigili del fuoco.
Domani, a Mormanno, una delegazione attenderà il Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi in visita in Calabria per verificare l’abbattimento dell’ultimo diaframma dell’ultima galleria dell’A3.