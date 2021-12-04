Nel capoluogo arriva in sostituzione di Fabio Di Lella, assegnato alla Questura di Nuoro

Dal primo dicembre il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Gianni Albano ha assunto la direzione della Squadra mobile di Vibo Valentia, in sostituzione di Fabio Di Lella, assegnato alla Questura di Nuoro. Gianni Albano, 37 anni, originario di Veglie (LE), entrato in amministrazione 12 anni fa, ricopre questo incarico dopo un anno trascorso a Cosenza in qualità di vice dirigente della Squadra mobile. Albano, dopo due anni di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, ha prestato servizio come vice dirigente della Polizia stradale di Alessandria fino al 2014. Nello stesso anno è stato nominato commissario capo presso il commissariato di polizia di Pisticci (Matera) e, da novembre 2015, ha retto il commissariato di Ostuni dove, durante la sua permanenza, gli è stata consegnata l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica per aver dimostrato di possedere un incondizionato senso del dovere ed elevate capacità professionali.



Albano ha diretto anche le Squadre volanti di Matera. Il questore e il personale della Questura formulano a Gianni Albano «le più vive congratulazioni e augurano a Fabio Di Lella un proficuo lavoro nella nuova sede».