Truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso false dichiarazioni necessarie per percepire il beneficio economico del reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare informazioni che avrebbero potuto determinare la revoca o la riduzione del beneficio, procurandosi così un ingiusto profitto. In molti casi si tratta di cittadini stranieri residenti nel Vibonese che avrebbero reso dichiarazioni non vere – secondo l’accusa – in relazione al possesso del requisito della cittadinanza italiana da almeno 10 anni al momento di presentazione della domanda, così percependo indebitamente diverse somme. [Continua in basso]

Guardia di Finanza 26-09-2013
Guardia di Finanza 26-09-2013

L’ipotesi di reato di reato ha portato il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, a disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di 111 indagati, tutti percettori del reddito di cittadinanza. In particolare, il gip – concordando con le risultanze investigative della Procura e della Guardia di finanza – ha disposto il sequestro delle somme in capo ai seguenti indagati: A.Abis Nabil, nato in Marocco il 01/01/1987 e residente a Vibo Valentia (8.376,25 euro); Abubakar Abdul, nato Nigeria il 25/05/1993 e residente (fino al 18/01/2019 per emigrazione) a Brognaturo (6.155,30 euro); Andrei Ana Maria, nata in Romania il 27/04/1981 – irreperibile (9.663,57 euro); Bilal Muhammad, nato in Pakistan il 05/01/1995 e residente in Nova Siri (2.064,78 euro); Bordeianu Ecaterina, nata in Romania il 11.01.1956 e residente in Vibo Valentia (15.682,96 euro); Borisov Boyan Marinov, nato in Bulgaria il 16/01/1958 e residente a Trainiti (13.670,44 euro); Borisova Venetika Milkova, nata in Bulgaria il 10/07/1964 e residente a Trainiti (frazione Vibo Valentia, 2.695,80 euro); Butnariu Doina, nata in Romania il 14/05/1961 e residente a Vibo Valentia (9.000,00 euro); Cabotaje Luz, nata nelle Filippine il 09/02/1963 e residente ad Acquaro (7.000,00 euro); Cafingiu Luminita, nata in Romania 25/03/1968 e residente a Vibo Valentia (23.500,00 euro); Chidesa Dumitru Cristinel, nato in Romania il 10.10.1996 e residente a Pizzo (11.689,32 euro); Chirca Angela, nata in Romania il 05/10/1968 e residente a Mileto (3.000,00 euro); Ciccia Francesco, nato il 11/12/1973 e residente a Mileto (9.800,00 euro); Cissè Mohamed, nato in Guinea il 18/02/1998 e residente a Sorisole (4.720,24 euro); Mohamed Lamine, nato in Guinea il 27.12.1999 e residente a Sorisole (1.499,04 euro); Coanca Ioan Samuel, nato in Romania il 18/12/2000 e residente (fino 27/03/2019) a Dinami (8.400,00 euro); Cosmano Nicola, nato in Serra San Bruno il 29/01/1968 ed ivi residente (11.424,00 euro);

Cosmano Raffaele, nato in Germania il 15/06/1999 e residente a Serra San Bruno (5.402,50 euro); Costache Liliana Nieoleta, nata in Romania il 16/01/1974 e residente a Simbario (11.932,63 euro) ; Curca Mihaela, nata in Romania il 09/06/1986 e residente a San Calogero (10.209,33 euro) ; Dahan Janet, nata nelle Filippine il 26/03/1976 e domiciliata a Gerocarne (5.000,00 euro); Diwa Agnala Issa, nato in Camerun il 14/09/1991 e domiciliato a San Gregorio d’Ippona (9.470,24 euro); Doumbia Sidike, nato in Mali il 01/01/2000 e residente (fino al 30/01/2019) a Brognaturo (4.300,88 euro); Dutan Vasile, nato in Romania il 30/07/1958 e residente a Rombiolo (16.231,91 euro); Dyakova Mariana Petrova, nata in Bulgaria il 09/07/1961 e residente a Vibo Valentia (14.200,00 euro); Eghebi Celestine, nato in Nigeria il 05/08/1987 e residente (fino 18/01/2019) a Brognaturo (4.582,00 euro); El Mekaoui, nata in Marocco il 01.08.1989 e residente a Stefanaconi (6.323,75 euro); Erdei Andrei, nato in Romania il 05/09/1971 e residente a Soriano Calabro (1.068,68 euro); Essadik Bouchaib, nato in Marocco 03/04/1980 e residente a Maierato (1.800,00 euro); Essadik Mansour, nato in Marocco 01.01.1979 e residente a Maierato (12.386,36 euro); F.Waleifoh Ehijie, nato in Nigeria il 06/09/1997 e domiciliato a Livorno (8.000,00 euro); Faraj Nour Eddine, nato in Marocco il 01.01.1986 e residente a Ionadi (7.917,61 euro); Farcasi Dorina, nata in Romania il 21/03/1963 e residente a Soriano Calabro (3.456,00 euro); Farcasi Madalina, nata in Romania il 05/02/1995 e residente a Soriano Calabro (9.000,00 euro); Filipescu Carmenica, nata in Romania il 13/03/1968 e residente (fino al 02/09/2021 per emigrazione in Romania) a Soriano Calabro (3.872,00 euro); Georgiev Georgi Avramov, nato in Bulgaria il 31/05/1987 e residente a San Gregorio d’Ippona (152,50 euro); Gherman Vladimir, nato in Romania il 14/09/1982 e residente a Mileto (2.323,08 euro); Glushkov Zdravlw Lukov, nato in Bulgaria il 13.08.1981 e residente a Pizzo (7.500,00 euro); Gogoi Gheorgbe, nato in Romania il 06/03/1961 e residente a Mileto (7.383,44 euro); Grancea Violeta, nata in Romania il 14.02.1976 e residente a Vibo Valentia (8.969,68 euro); Grebenar Florica Maria, nata in Romania il 28/02/1993 e residente a Mileto (20.839,58 euro); [Continua in basso]

Hamza Mirela Irina, nata in Romania il 18/06/1985 e residente a Rombiolo (6.661,00 euro); Hasan Mohamed Abdi, nato in Somalia il 01/04/1991 e residente (fino al 19/07/2017) a Mileto (2.500,00 euro); Hassan Sheraz, nato in Pakistan il 15/02/2001 e domiciliato a Bovalino (4.500,00 euro); Hristova Elena Stoyanova, nata in Bulgaria il 05/09/1972 e residente a Cessaniti (500,83 euro); Idada Iyobosa, nata in Nigeria il 10/03/1991 e residente a Milano (10.856,03 euro); Igbinedion Ruth, Nigeria 01/01/1993 residente a Vena Superiore (7.572,80 euro); Iliev Mitko Penkov, nato in Bulgaria il 02/10/1996 e residente a Pizzo (5.801,07 euro); Istratoiu Florentina Daniela, nata in Romania il 11/01/1983 e residente a Soriano Calabro (10.265,43 euro); Joseph Patrick, nato in Nigeria il 15/12/1996 e residente a San Gregorio d’Ippona (3.000,00 euro); Kaiem Mohamad, nato in Siria il 11/07/1973 e residente a Filadelfia (5.973,40 euro); Kamal Moktar, nato in Mali il 01/01/1993 e residente (fino al 18/01/2019) a Brognaturo (7.500,00 euro); Kelemen Erzsebet, nata in Romania il 14.08.1958 e residente a Maierato (1.054,00 euro); Khan Meraj, nato in Pakistan il 01/01/1981 e residente in Roma (531,50 euro); Lamhail Younes, nato in Marocco il 07.02.1984 e residente a Piscopio (5.584,71 euro); Lilyanov Zarko Stoyanov, nato in Bulgaria il 08.03.1994 e residente a Pizzo (5.726,05 euro); Lingurar Maria Ileana, nata in Romania il 28/09/1993 ed domiciliata a Gerocarne (8.000,00 euro); Maadoul Hassan, nato in Marocco il 25.04.1987 e residente a Vibo Valentia (10.655,OO euro); Margel Simona, nata in Romania il 03.09.1988 e residente a Ionadi (3.337,36 euro); Mastacan Viorica, nata in Romania il 08/06/1969 e residente a Rombiolo (9.000,00 euro); Mazi Collins, nato in Nigeria il 27/07/1986 e residente ad Amantea (565,85 euro); Mboob Muhammed, nato in Gambia il 18/01/2000 e domiciliato a Santa Caterina (1.863,19 euro); Mihalte Roxana, nata in Romania il 02.05.1994, residente a Ionadi (5.500,00 euro); Militaru Maria, nata in Romania 14/02/1987 e residente a Sorianello (20.079,38 euro);

Mitran Emilia, nata in Romania il 29/06/1968 e residente a Mileto (2.500,00 euro); Montagnese Stella nata in Germania il 26/07/1973 e residente a Nardodipace (19.539,97 euro); Muhammad Irfan, nato in Pakistan il 03/07/1987 e residente a Ionadi (1.703,33 euro); Nagy Alexandru Atilla, nato in Romania il 20.10.1971 e residente a Ionadi (3.646,75 euro); Naydenova Tanya Naydenova, nata in Bulgaria il 16.09.1985 e residente a Piscopio (15.651,81 euro); Niakate Hamidou, nato in Mali il 22/09/1992 e residente (fino al 16/02/2017) ad Arena (2.472,53 euro); Nylender James, nato in Siata Leone il 15/09/1997 e residente a San Gregorio d’Ippona (2.155,84 euro); Obanor Edela, nata in Nigeria il 20/06/1999 e residente a Nicotera (9.435,22 euro); Ojo Blessing, nata in Nigeria il 28/11/1994 e domiciliato a Torino (6.947,28 euro); Okafor Evans, nato in Nigeria il 10/02/1995 e residente a San Gregorio d’Ippona (9.000,00 euro); Okafor Kate, nato in Nigeria il 27/05/1984 e residente a Ionadi (8.540,02 euro); Olodu Joy, nata in Nigeria il 15/06/1993 e residente (fino al 12/12/2019) ad Arena (8.500,00 euro); Omonosa Martins, nato in Nigeria il 12/11/1999 e residente a San Gregorio d’Ippona (11.761,74 euro); Omoregbee Endurance, nato in Nigeria il 04/08/1997 e residente a Tropea (8.500,00 euro); Osaghae Queen, nata in Nigeria il 01/01/1997 e residente (fino al 15/01/2021) ad Arena (5.323,61 euro);

Paduraiuu Monica, nata in Romania 21/06/1974, residente a Filogaso (10.000,00 euro); Patrana Danut Viorel, nato in Romania il 22/12/1991 e residente (fino al 18/10/2021) a Rombiolo (2.292,75 euro); Patrascu Aurica, nata in Romania il 19.021962 e residente a Vibo Valentia (13.904,84 euro); Petkov Mitko Stoyanov, nato in Bulgaria il 27.11.1976 e residente a Pizzo (8.862,86 euro); Petrova Milena Gospodinova, nata in Bulgaria il 07/02/1981 e residente a San Gregorio d’lppona (9.372,75 euro); Pintilie Viorica, nata in Romania il 06/10/1973 e residente a Simbario (20.090,00 euro); Plesea Oana Maria, nata in Romania il 26/06/1984 e domiciliata a Filandari (6.789,32 euro); Pop Flavia Diana, nata in Romania il 29/02/1992 e residente a Pizzoni (12.097,90 euro); Puiu Doina, nata in Romania il 05/04/1955 e residente a Rombiolo (17.866,30 euro); Putnis Mykyta, nata in Ucraina il 22/04/1998 e residente a Cessaniti (14.700,00 euro); Rangelova Detelina Parvanova, nata in Romania il 28/06/1959 e residente a Vibo Valentia (6.560,00 euro); Rostas Cosmin Sebastian, nato in Romania il 27/08/1986 e residente (fino al 27/02/2014) a Dinami (11.278,40 euro); Sabir Fadwa, nata in Marocco il 27/08/1999 e residente a Maierato (2.600,00 euro);

Sabir Hamid, nata in Marocco il 01/01/1977 e residente a Maierato (5.176,03 euro); Saine Moustapha, nato in Gambia il 05/07/1999 e domiciliato in Reggio Calabria (9.800,00 euro); Sashdva Snezhanka Ruseva, nata in Bulgaria il 18/12/1989 e residente a Pizzo (8.536,01 euro); Sicari Sergio, nato in Bielorussia il 31/01/1998 e residente a Vibo Valentia (4.661,25 euro); Sisi Gianfranco, nato il 16/09/1968, residente a Filogaso (8.512,21 euro); Slavova Nadya Yordanova, nata in Bulgaria il 03/10/1988 e residente a Pizzo (10.336,37 euro); Solga Emil, nato in Romania il 03/08/1974 e residente a Vibo Valentia (6.150,02 euro); Stoica Vasile, nata in Romania 04/04/1992 e domiciliata a Soriano Calabro (784,68 euro); Sylla Musa, nato in Gambia il 15/04/2000 e residente a San Gregorio d’Ippona (2.382,24 euro); Tomazzo Graciela Angela, nata in Argentina il 18/01/1960 e residente a Soriano Calabro (12.750,00 euro); Trofin Vasile, nato in Romania il 02/01/1974 e residente a Mileto (7.500,00 euro);  Vaczalavik Sorina, nata in Romania il 05/02/1977 e residente a Soriano Calabro (9.994,68 euro); Yordanova Katya, nata in Bulgaria il 23/12/1992 e residente a Pizzo (4.249,05 euro); Zaicescu Gabriela Daniela, nata in Romania il 08/11/1992 e residente a San Calogero (4.793,77 euro); Zamfirova Radostina Simeonova, nata in Bulgaria il 31/07/1964 e residente a Vibo Valentia (1.979,04 euro); Zlatev Borislav Angelov, nato in Bulgaria il 21/12/1954 e residente a Vibo Valentia (8.500,00 euro); Peter Uyi, nato in Nigeria il 12/12/1995 e residente a Nicotera (15.807,46 euro); Kennedy Alex, nato in Nigeria il 25/05/1998 e residente a Nicotera (8.800,00 euro); Esebamhon Enduranze, nato in Nigeria il 01/01/2000 – irreperibile (7.517,56 euro).

