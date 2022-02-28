La scoperta ad opera dei carabinieri alla Marina. L’officina è risultata priva delle autorizzazioni per l’esercizio

Continua l’azione di contrasto agli illeciti nel settore ambientale da parte dei carabinieri. In particolare, i militari dell’Arma della stazione di Nicotera Marina, unitamente a quelli della stazione forestale di Spilinga e del Nucleo ispettorato del lavoro di Vibo Valentia, sono intervenuti proprio a Nicotera per eseguire il controllo di un’officina meccanica, attiva nei lavori di riparazione e carrozzeria. E’ stata così accertata la totale assenza delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio dell’attività nonché la presenza, nelle sue pertinenze, di rifiuti metallici e plastici, olii e detriti di motore oltre che copertoni fuori uso, residui dell’attività lavorativa interessata che risulterebbero essere stati accatastati in modo indiscriminato con apparentemente alcuna volontà di essere eliminati secondo le procedure previste.



Per il titolare dell’opificio è scattata così la segnalazione alla Procura di Vibo Valentia per l’ipotesi di abbandono, deposito e smaltimento non autorizzato di rifiuti e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre undicimila euro. Il materiale rinvenuto è stato invece sequestrato in attesa degli approfondimenti che verranno disposti dalla magistratura anche in odine all’entità del danno ambientale eventualmente arrecato.