Dopo gli arresti domiciliari, un 42enne di Mileto ottiene il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E’ ritenuto vicino al clan Accorinti di Zungri

Lascia anche gli arresti domiciliari Michele Galati, 42 anni, di Mileto, tratto in arresto nell’operazione Rinascita Scott per diverse ipotesi di detenzione di armi. Michele Galati, su istanza degli avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Monteleone, ha ottenuto la revoca dei domiciliari – sostituiti con l’obbligo di firma tre volte a settimana – dal gup distrettuale Matteo Ferrante. Al termine del giudizio abbreviato, Michele Galati è stato condannato a 4 anni di reclusione per detenzioni di armi con l’aggravante dell’agevolazione di un clan mafioso (clan Accorinti di Zungri).

