Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Arriva a poco meno di due anni la lettura del dispositivo di sentenza del processo in abbreviato nato dall’operazione antimafia Rinascita Scott. Un verdetto letto nell’aula bunker di Lamezia Terme dal gup distrettuale, Claudio Paris, e che interessa complessivamente 91 imputati. Le richieste di pena sono state formulate il 24 febbraio scorso dal procuratore Nicola Gratteri con accanto i pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso. Il procuratore Nicola Gratteri ha raggiunto oggi i suoi tre pm in aula al momento della lettura della sentenza. Le richieste di condanna erano state 85, sei invece le richieste di assoluzione. Le condanne sono state alla fine 70 per un totale di 650 anni di reclusione, due le prescrizioni, 19 le assoluzioni.
Gli imputati condannati – per via della scelta del rito abbreviato – hanno goduto dello sconto di pena pari ad un terzo della pena.
Giudicati con il rito abbreviato, fra gli altri, i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”.
La principale accusa era quella di associazione mafiosa, ma non mancavano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento, detenzione illegale di armi ed usura. Le condanne sono state 70, 19 le assoluzioni, due le prescrizioni. Tutti gli imputati condannati per il reato associativo sono stati condannati anche al risarcimento dei danni nei confronti dei Comuni costituiti parti civili. Complessivamente gli imputati dovranno risarcire tutte le parti civili per la somma di 900 mila euro, con la somma di 150mila euro per ogni Comune parte civile. Le pene più alte – 20 anni reclusione – ai seguenti imputati: Mommo Macrì, Luciano Macrì, Saverio Sacchinelli, Francesco Antonio Pardea, Gregorio Niglia, Pasquale Gallone.
Domenico Camillò, posto a capo del clan Pardea-Camillò-Macrì di Vibo Valentia è stato condannato a 15 anni e 4 mesi, mentre Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona si becca 16 anni. Per Gregorio Giofrè, anche lui di San Gregorio d’Ippona, la pena ammonta a 13 anni e 4 mesi. Condannata invece a 4 anni e 6 mesi Carmela Cariello, impiegata del Tribunale di Vibo (sezione Previdenza e Lavoro).
Assolti l’avvocato ed imprenditore di Vibo Vincenzo Renda ed il notaio Sapienza Comerci. [Continua in basso]
Questo l’elenco completo delle condanne e delle assoluzioni per gli imputati processati con il rito abbreviato:
ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995, condanna a 14 anni e 8 mesi (erano stati chiesti chiesti 14 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Bagnato
ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), condanna 4 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni e 8 mesi) – avvocato Giovanna Fronte
BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi, condanna a 2 anni (chiesti 4 anni) – avvocati Antonio Crudo e Francesco Sabatino
BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Giuseppe Gervasi
BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo, condanna a 16 anni (chiesti 18 anni) – avvocati Francesco Calabrese e Salvatore Sorbilli
BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo, condanna a 3 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni e 18mila euro di multa) – avvocati Diego Brancia e Guido Contestabile
CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo Valentia, condanna a 15 anni e 4 mesi (chiesti 20 anni) – avvocato Francesco Sabatino
CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia, condanna a 4 anni (chiesti 4 anni) – avvocato Simona Celebre
CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia, condanna a 3 anni e 8 mesi (chiesti 4 anni) – avvocato Salvino Greco
CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocati Antonio Crudo e Giuseppe Di Renzo
CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo, condanna a 4 anni e 6 mesi (chiesti 7 anni, 6 mesi e 20 giorni) – avvocati Marianna Puntoriero e Vincenzo Cicino
CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera, condanna a 5 anni (chiesti 3 anni e 6 mesi) – avvocato Francesco Sabatino
CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia, condanna a 13 anni (chiesti 16 anni) – avvocato Francesco Catanzaro
CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma, assolta (chiesti 3 anni) – avvocato Marco Pacciani
COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo, assoluzione (chiesti 3 anni) – avvocati Giovanni Vecchio e Antonino Restuccia
COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia, assolta (chiesta assoluzione) – avvocato Sandro D’Agostino
CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato, condanna 10 anni e 8 mesi (chiesti 18 anni) – avvocato Sergio Rotundo
D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia, condanna a 13 anni e 6 mesi (chiesti 18 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Gianluca Fontana
D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni) – avvocati Diego Brancia e Francesco Sabatino
D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia, condanna a 4 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni) – avvocato Diego Brancia
DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera, condanna a 2 anni (chiesti 2 anni e 6 mesi) – avvocati Francesco Capria e Pietro Antonio Corsaro
DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo, condanna a 6 anni (chiesti 8 anni e 30 mila euro di multa) – avvocato Antonio Barilari
DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo, condanna a 2 anni e 4 mesi (chiesti 4 anni e 6 mesi) – avvocato Antonio Barilari
DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria, condanna a 8 anni e 8 mesi (chiesti 8 anni e 50mila euro) – avvocati Renato Russo e Caterina Sapone
DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio, condanna a 14 anni (chiesti 14 anni) – avvocati Vincenzo Belvedere e Giosuè Monardo
DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro, assolto (chiesti 1 anno e 10 mesi) – avvocato Aldo Casalinuovo
DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia, condanna a 14 anni e 8 mesi (chiesti 15 anni) – avvocato Brancia
FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro, assolto (chiesta assoluzione) – avvocati Diego Brancia e Maria Concetta Marrella
FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962, assolto (chiesto 1 anno e 6 mesi) – avvocati Giandomenico Ceravolo e Antonella Canino
FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio, condanna a 5 anni (chiesti 8 anni) – avvocati Sergio Rotundo e Alfredo Gaito
FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo, assolto (chiesto 1 anno e 6 mesi) – avvocato Francesco Gambardella e Roberto Franco
FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Walter Franzè
GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto, condanna a 4 anni (chiesti 6 anni e 8 mesi e 14mila euro di multa) – avvocato Francesco Sabatino
GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera, condanna a 3 anni e 8 mesi (chiesti 6 anni) – avvocato Francesco Capria
GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera, condanna a 11 anni e 3 mesi (chiesti 14 anni) – avvocati Antonio Barilari e Guido Contestabile
GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Paride Scinica e Francesco Sabatino
GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 2 anni (chiesto un anno, più assoluzione per l’associazione mafiosa) – avvocato Giuseppe Di Renzo
GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 16 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Giovambattista Puteri e Giuseppe Di Renzo
GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia, condanna a 14 anni (chiesti 20 anni e 6mila euro di multa) – avvocato Salvatore Sorbilli
GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera, assolta (chiesti 3 anni e 4 mesi) – avvocato Francesco Capria
GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera, assolto (chiesto 1 anno e 6 mesi) – avvocato Francesco Capria
GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi, assolto (chiesti 6 anni) – avvocato Giuseppe Milicia
GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi, assolto (chiesta assoluzione) – avvocato Giuseppe Milicia
GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi, assolto (chiesta assoluzione) – avvocato Giuseppe Milicia
GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 13 anni e 4 mesi (chiesti 18 anni) – avvocato Sergio Rotundo
GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo, assolta (chiesti 3 anni) – avvocato Antonio Barilari
IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona, condanna a 5 anni (chiesti 5 anni) – avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Viscomi
LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi, assolto (chiesto 1 anno e 8 mesi) – avvocato Antonio Fuscà
LO BIANCO Giuseppe, nato il 18.09.1972, di Vibo Valentia, assolto (chiesti 3 anni) – avvocato Walter Franzè
LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Antonietta Denicolò Gigliotti
LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia, condanna ad 1 anno e 4 mesi (chiesto 1 anno e 6 mesi) – avvocato Diego Brancia
LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia, condanna a 10 anni e 8 mesi (chiesti 12 anni) – avvocato Francesco Sabatino
LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia, condanna a 10 anni e 8 mesi (chiesti 12 anni) – avvocati Raffaele Manduca e Giuseppe Orecchio
LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio, condanna a 14 anni e 8 mesi (chiesti 16 anni) – avvocato Pamela Tassone e Giuseppe Lopresti
MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Sorbilli
MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina, condanna a 20 anni (chiesti 16 anni) – avvocati Giuseppe Morelli e Giuseppe Zofrea
MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 14 anni) – avvocato Walter Franzè
MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera, collaboratore di giustizia, condanna a 1 anno e 2 mesi (chiesti 8 mesi) – avvocato Antonia Nicolini
MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni e 6 mesi) -avvocato Francesco Sabatino
MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari, condanna a 14 anni (chiesti 12 anni) – avvocati Daniela Garisto e Francesco Sabatino
MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico, assolto (chiesti 3 anni) – avvocato Giuseppe Bagnato
MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo, condanna ad anni 1 (chiesti 4 anni) – avvocato Sergio Rotundo
MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo, condanna a mesi 10 e giorni 20 (chiesti 3 anni) – avvocato Luigi Gullo
MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia, condanna a 3 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni, 3 mesi e 6mila euro di multa) – avvocato Walter Franzè
MORGESE Salvatore, nato l’8.10.1963, di Vibo Valentia, condannato a 10 anni (chiesti 10 anni e 4 mesi) – avvocato Santo Cortese
NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Domenico Soranna e Giuseppe Bagnato
ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia, condanna a 13 anni e 4 mesi (chiesti 14 anni) – avvocato Francesco Sabatino
PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia, condanna a 6 anni e 8 mesi (chiesti 6 anni e 20mila euro di multa) – avvocato Filippo Accorinti
PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia, condanna a 4 anni (chiesti 4 anni) – avvocato Francesco Capria [Continua in basso]
PARDEA Domenico, cl. ’67, di Vibo, residente a Pizzo, condanna a 16 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Getano Scalamogna e Giuseppe Bagnato
PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia, condanna a 20 anni (chiesti 20 anni) – avvocati Dario Vannatiello e Diego Brancia
PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio, condanna a 12 anni (chiesti 14 anni) – avvocati Luigi Gullo e Vincenzo Gennaro
PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera, assolta (chiesti 3 anni e 4 mesi) – avvocato Francesco Sabatino e Paride Scinica
POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria, condanna a 8 anni e 8 mesi (chiesti 8 anni e 8 mesi) – avvocati Gianfranco Giunta e Simona Polimeni
PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi, condanna a 12 anni e 4 mesi (chiesti 10 anni e 10 mesi) – avvocati Giovambattista Puteri e Piero Chiodo
PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia, condanna a 10 anni e 8 mesi (chiesti 12 anni) – avvocato Letterio Rositano
PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia, condanna a 14 anni e 8 mesi (chiesti 15 anni) – avvocati Salvatore Staiano e Raffaele Manduca
RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia, avvocato e imprenditore, assolto (chiesti 10 anni e 10 mesi) – avvocati Diego Brancia e Francesco Gambardella
RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni e 6 mesi) – avvocati Guido Contestabile e Pietro Antonio Corsaro
SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni, condanna a 20 anni (chiesti 16 anni) – avvocati Donatella Frojo e Francesco Sorrentino
SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri, condanna ad 1 anno e 8 mesi (chiesti 4 anni) – avvocati Francesco Sabatino e Diego Brancia
SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo, assolto (chiesta assoluzione) – avvocati Giovanni Vecchio e Antonino Restuccia
SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Giovambattista Puteri
SHKURTAJ Lulezim, nato il 27.05.1987, Albania, condanna a 6 anni (chiesti 14 anni) – avvocati Maria Cristina Masetti
SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero, assolto (assoluzione) – avvocato Sergio Rotundo
TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico, condanna ad 1 anno e 4 mesi (chiesti 12 anni e 6 mesi) – avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Bagnato
TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia, condanna a 12 anni (chiesti 12 anni) – avvocato Giuseppe Gervasi
VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese), condanna a 3 anni (chiesti 4 anni e 12mila euro) – avvocato Paola Bartucci
VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera, condanna a 5 anni e 4 mesi (chiesti 6 anni) – avvocato Diego Brancia
VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano, non luogo a procedere per prescrizione (chiesti 6 anni) – avvocato Ugo Calò
VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia, condanna a 3 anni (chiesti 4 anni) – avvocati Giovanni Vecchio e Sergio Rotundo [Guarda foto in basso]