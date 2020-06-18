Tutti gli articoli di Cronaca
Chiuse le indagini preliminari da parte della Dda di Catanzaro per la storica inchiesta denominata “Rinascita-Scott”, scattata nel dicembre scorso. Il numero complessivo di indagati sale a 479. [Continua]
Questi tutti i nuovi 79 indagati: Salvatore Ascone, 54 anni, di Limbadi; Giuseppe Barbuzza, 72 anni, originario di Leonforte (En), residente a Prato (importazione dall’Albania di 200 chili di marijuana con Valerio Navarra di Pernocari); Antonella Bartolotti, 38 anni, di Vibo; Adnant Beshaj, 29 anni, albanese; Pino Bonavita, 74 anni, di Briatico;
Giuseppe Armando Bonavita, 41 anni, di Briatico (figlio di Pino); Jessica Castagna, 30 anni, di Vibo; Nazzareno Castagna, 26 anni, di Presinaci di Rombiolo; Danilo Chiaromonte, 27 anni, di Triparni (frazione di Vibo); Emanuela Chilla, 23 anni, di Cerveteri (Rm); Caterina Cichello, 21 anni, di Filandari; Maria Carmela Ciconte, 51 anni, originaria di Sorianello ma residente a Bivona; Orkid Cobaj, 28 anni, albanese; Fabio Corigliano, 23 anni, di Vibo Valentia; Rosario Curtosi, 52 anni, di San Gregorio d’Ippona;
Giuseppe D’Ambrosio, alias “Mboci”, 27 anni, di Vena, frazione di Vibo; Bruno Di Maria, 66 anni, di Porto Empedocle; Giuseppe Di Maria, 53 anni, di Agrigento; Francesco Di Miceli, 44 anni, di Vibo Valentia; Salvatore Di Miceli, 21 anni, di Piscopio; Giuseppe Drago, 50 anni, di Cosenza; Palmiro Fazzari, 44 anni, di Rosarno, residente a Milano; Nicola Fera, 58 anni, di Chiaravalle Centrale; Miranda Ferreri, 50 anni, di Filandari; Michele Fiorillo (cl. ’87), 33 anni, di Vena di Ionadi; Nazzareno Fiorillo, 55 anni, di Piscopio; Patrizia Fiorillo, 48 anni, residente a Torino, ma domiciliata ad Agrigento; Roberto Forgione, 38 anni, di Rizziconi; Antonello Francolino, 46 anni, di Cessaniti, domiciliato a Potenzoni di Briatico; Domenico Grillo, 34 anni, di Pizzo Calabro; Pietro Grillo, 65 anni, di Montecatini Terme;
Antonio Guastalegname, 52 anni, di Vibo Valentia ma residente a Castel di Annone (At); Ydai Hoxhaj, 29 anni, albanese; Renato Iannello, 45 anni, di San Gregorio d’Ippona; Nicola Larobina, 58 anni, di Arena; Michele Larobina, 72 anni, di Arena; Robert Lazaj, 48 anni, albanese, residente a Firenze; Domenico Lo Bianco (cl. ’62), di Vibo Valentia; Domenico Lo Bianco (cl. ’90), di Vibo Valentia; Leoluca Lo Bianco (cl. ’65), di Vibo Valentia; Marco Lo Bianco, 36 anni, di Vibo Valentia; Nazzareno Lo Bianco (cl. ’61), di Vibo Valentia; Emanuele Mancuso, 32 anni, di Limbadi, collaboratore di giustizia; Domenico Mandaradoni, 32 anni, di Francica; Francesco Marcello, 40 anni, di Pizzo Calabro; Rossana Morgese, 32 anni, di Vibo Valentia; Giuseppe Navarra, 29 anni, di Rombiolo; Sebastiano Navarra, 47 anni, di Pernocari, frazione di Rombiolo;
Emiliano Oliva, 44 anni, di Vibo Valentia; Rosaria Papalia, 37 anni, di Vena Superiore (frazione di Vibo); Franco Papuzzo, 69 anni, di Vibo Valentia, residente a Pieve a Nievole (Pt); Damiano Pardea, 35 anni, di Vibo Valentia; Maria Piperno, 42 anni, di Piscopio; Pietro Polito, 24 anni, di Paradisoni di Briatico; Antonella Pontoriero, 30 anni, di Vibo Valentia, residente a Genova; Giuseppe Prossomariti, 33 anni, di Vibo Valentia; Domenico Protettì, 54 anni, di Vibo Valentia; Nazzareno Pugliese, 38 anni, di Vibo Valentia; Andrea Puntorno, 43 anni, di Agrigento; Calogero Rizzo, 50 anni, di Raffadali (Ag); Domenico Rosso, 46 anni, di Sorianello; Pietro Scarafile, 43 anni, di Vibo Marina; Marco Scrugli, 25 anni, di Vibo Valentia;
Souad Sdihi, 44 anni, marocchina residente a Firenzuola D’Arda (Pt); Lavdosh Serani, 45 anni, albanese; Giuseppe Sessa, 64 anni, di Francica, domiciliato a Giussano (Mb); Lucia Sessa, 30 anni, di Francica; Lulezim Ahkurtaj, 33 anni, albanese, residente a Castel Fiorentino; Mario Sicari, 52 anni, di Paradisoni di Briatico; Renato Signoretta, 44 anni, di Ionadi;
Claudio Solano, 46 anni, di Pizzo; Eduart Tahiraj, 49 anni, albanese, residente a Calenzano (Fi); Floriand Tahiraj, 37 anni, albanese, residente a Calenzano (Fi); Francesco Tassi, 37 anni, di Mileto; Leonardo Vacatello, 51 anni, di Vibo Marina, residente a Bivona; Rodolfo Vacatello, 24 anni, di Vibo Marina, residente a Bivona; Francesco Varone, 33 anni, di Rosarno; Gaetano Zupo, 36 anni, di San Giovanni di Mileto.
La nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere interessa: Giuseppe Accorinti, 61 anni, boss di Zungri (già arrestato); Antonio Vacatello, 56 anni, di Vibo Marina; Francesco Bonavena, 86 anni, di Pannaconi di Cessaniti (già indagato); Gregorio Niglia, 37 anni, di Briatico (già in carcere); Robert Lazaj, 48 anni, albanese; Giuseppe Navarra, 29 anni di Rombiolo; Valerio Navarra, 27 anni di Rombiolo (già in carcere); Francesco Romano, 34 anni di San Leo di Briatico; Lulezim Shkurtaj, 33 anni; Eduart Tahiraj, 49 anni; Floriand Tahiraj 27 anni, albanese.
Divieto di dimora in Calabria per: Leonardo Vacatello, 51 anni, di Vibo Marina, residente a Bivona; Michele Fiorillo (cl. ’87), 33 anni, di Vena di Ionadi; Nazzareno Fiorillo, 55 anni, di Piscopio; Maria Carmela Ciconte, 51 anni, originaria di Sorianello ma residente a Bivona; Franco Papuzzo, 69 anni, di Vibo Valentia, residente a Pieve a Nievole (Pt); Fabio De Gaetano, 32 anni, di Presinaci di Rombiolo, Ydai Hoxhaj, 29 anni, albanese. [Le altre foto in basso]
